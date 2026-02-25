'Потопленный' собственными снарядами: скандальный эсминец USS Zumwalt вернулся в строй

После провала с артиллерией за $800 тысяч за снаряд эсминец получил гиперзвуковые ракеты и успешно вышел на испытания в 2026 году.

Скандально известный эсминец-"невидимка" класса Zumwalt ВМС США, который в свое время называли провальным проектом из-за чрезмерной стоимости и технических проблем, в феврале 2026 года завершил масштабную модернизацию и вышел на ходовые испытания уже как носитель гиперзвукового оружия.

От амбициозного проекта к сокращению программы

Изначально ВМС США планировали построить 32 корабля этого класса. Однако из-за резкого роста стоимости программу сократили до трех единиц. Одной из главных проблем стала усовершенствованная артиллерийская система AGS с 155-мм пушками.

Для них разработали высокоточные боеприпасы LRLAP с GPS-наведением, стоимость которых достигала около 800 тысяч долларов за снаряд. Из-за такой цены флот отказался от закупок, а корабль фактически остался без основного вооружения.

Видео дня

Радикальная модернизация

В 2023 году ВМС США приняли решение демонтировать проблемные пушки и переоборудовать корабль под размещение обычной гиперзвуковой системы быстрого удара CPS (Conventional Prompt Strike).

Во время модернизации носовую часть полностью перестроили, освободив место для пусковых установок новых ракет. Система CPS использует твердотопливный ускоритель для разгона гиперзвукового планирующего блока до скорости более 5 Махов.

18 января 2026 года корабль вышел из верфи в Паскагуле (штат Миссисипи) на ходовые испытания. После обновления он стал первым в мире эсминцем, приспособленным к развертыванию морских гиперзвуковых ракет большой дальности.

Дальнейшие планы

Кроме главного корабля серии, модернизацию должны пройти и два других эсминца класса – USS Michael Monsoor (DDG-1001) и USS Lyndon B. Johnson (DDG-1002). Ожидается, что каждый из них получит до 12 гиперзвуковых ракет.

Наследие адмирала Зумвальта

Класс кораблей назван в честь адмирала Элмо Зумвальта – одного из самых молодых начальников военно-морских операций США. Он отличился масштабными реформами во флоте, в частности расширением прав женщин и представителей меньшинств в ВМС и продвижением новых типов боевых кораблей.

После многих лет критики и неопределенности эсминец, который когда-то называли символом чрезмерных расходов, теперь рассматривают как ключевой элемент будущей ударной доктрины ВМС США в сфере гиперзвуковых вооружений.

Вас также могут заинтересовать новости: