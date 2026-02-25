В Украине нет ядерного оружия, к сожалению: Зеленский назвал причины российских выдумок

Президент раскрыл причины, по которым Кремль вновь прибег к ядерной риторике и угрозам.

Из-за отсутствия побед на поле боя Россия начинает выдумывать утверждения о ядерном оружии в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Киеве.

В частности, Зеленский отреагировал на безосновательные обвинения со стороны российских властей о якобы подготовке Великобританией и Францией к передаче Украине ядерной бомбы.

"Обычно, когда России не удается побеждать на поле боя, она начинает искать ядерное оружие на территории Украины. В Украине нет ядерного оружия, к сожалению. Вы знаете все обстоятельства, когда в Украине было это оружие и когда его не стало, благодаря чему и благодаря кому это произошло", - подчеркнул Зеленский.

При этом президент связал такую российскую риторику и с подготовкой к трехсторонним встречам в Женеве, и с политическим давлением.

Вместе с тем, как считает президент, ранее в средствах массовой информации были материалы о возможности создания "ядерного зонтика" в Европе:

"Может, это просто риторика, такой ответ России. Но мне кажется, что всегда опасно они играют с этими словами ядерного оружия. И очень хотелось бы, чтобы на это реагировали другие страны, другие ядерные державы, прежде всего США могли бы, мне кажется, дать им соответствующий месседж".

Новые заявления России о ядерном оружии

Как сообщал УНИАН, российская разведка заявила, что якобы Великобритания и Франция активно работают над предоставлением Украине ядерного оружия и средств его доставки, а также планируют замаскировать передачу этого оружия под якобы собственную разработку Украины.

В начале февраля госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Россия годами пренебрегала Договором об ограничении ядерных арсеналов (СНВ-3), поэтому Вашингтон хочет заключить новое соглашение.

