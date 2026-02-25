Только пять знаков Зодиака обретут счастье в любви до конца марта 2026-го

В списке есть Дева и Рыбы.

Составлен гороскоп на март 2026 года. Новый месяц начнетсяпод влиянием ретроградного Меркурия в Рыбах и сезона затмений – а значит, пространство вокруг будет наполнено переосмыслением, внутренней честностью и неожиданными разворотами судьбы. Этот период не о резких шагах, а о глубинном понимании происходящего. По прогнозам астрологов, до конца марта 2026 года эти знаки Зодиака обретут любовь, их личная жизнь выйдет на новый уровень, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Дева

С 2023 года в вашей сфере отношений шли серьёзные внутренние перестройки. Сатурн заставлял пересматривать взгляды на партнёрство, ответственность и собственные ожидания. После его ухода из Рыб в феврале напряжение постепенно снижается, и в марте появляется ощущение облегчения.

Однако торопиться с выводами не стоит. Пока Меркурий движется ретроградно, важно не принимать импульсивных решений. Это период анализа, а не финальных точек. Позвольте себе разобраться в чувствах без давления.

К концу месяца приходит понимание, какие отношения действительно соответствуют вашим ценностям. И именно это внутреннее спокойствие становится основой для заметного улучшения личной жизни.

Рыбы

Последние годы стали для вас проверкой на зрелость. Сатурн в вашем знаке требовал ответственности, и даже в любви вы больше думали о стабильности, чем о романтике. Если отношения выдержали этот этап, значит, их фундамент прочен.

Лунное затмение в Деве в начале марта подсвечивает вопросы баланса: что вы отдаёте и что получаете. Это может стать моментом откровенного разговора или важного внутреннего осознания.

До 20 марта стоит проявить терпение. Когда Меркурий вернётся к прямому движению, появится ощущение ясности и эмоционального обновления. Чем честнее вы с собой, тем гармоничнее становятся отношения.

Весы

С приходом Венеры в Овен 6 марта в вашей сфере партнёрства усиливается динамика. Возникает желание говорить прямо, обсуждать сложные темы и искать реальные решения.

Вы давно стремились к стабильности, вкладывались в диалог и продумывали будущее. Венера помогает вернуть лёгкость и страсть, но без разрушительных конфликтов. Это период, когда можно найти компромисс там, где раньше казалось тупиком.

Вторая половина месяца приносит ощущение обновления. Вы начинаете понимать, что здоровые отношения строятся не на идеальности, а на честности и взаимном выборе.

Козерог

10 марта Юпитер возвращается к прямому движению в Раке, активируя вашу сферу партнёрства. Период внутренних сомнений постепенно сменяется готовностью к развитию.

Ретроградная фаза Юпитера заставила задуматься: позволяете ли вы отношениям расти естественно или пытаетесь всё контролировать. Теперь приходит понимание, что близость невозможна без открытости.

В марте могут появиться новые перспективы или обновиться существующая связь. Главное – не игнорировать собственные желания. Когда вы позволяете себе быть искренними, отношения начинают развиваться значительно быстрее.

Скорпион

Долгое влияние Урана в Тельце постепенно меняло ваше представление о любви. Вы учились отличать настоящую глубину от эмоциональных бурь и драм.

Финальный этап этого цикла особенно важен. Венера, входящая в Телец в конце марта, помогает обрести внутреннее равновесие. Вы начинаете ценить спокойствие и надёжность, а не интенсивность ради интенсивности.

Именно это изменение внутреннего фокуса становится причиной улучшения отношений. Вы осознаёте, что гармония – это не скука, а уверенность в человеке рядом. И это открывает путь к более устойчивой и зрелой любви.

Напомним, ранее астрологи рассказали, у каких знаков Зодиака наконец-то заканчивается "черная полоса".

Вас также могут заинтересовать новости: