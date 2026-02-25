Путин подозревает, что ему врут об 'успехах' в Украине, но не прекратит войну, - эксперт

Россиянам не удалось использовать свое численное преимущество для захвата территорий в том темпе, к которому они стремятся.

24 февраля 2026 года полномасштабная война РФ против Украины вступила в пятый год. Многие эксперты ожидали поражения Украины в течение нескольких дней, но этого не произошло, и украинские военные продолжают защищать свою страну от агрессора.

Как пишет профессор международных отношений в Городском колледже Нью-Йорка Раджан Менон в своем материале для The Guardian, в войне, где доминируют беспилотники, Россия оказалась в ловушке, но Украина также не может сосредоточить силы для прорыва.

Россия не смогла добиться значительных успехов в Украине

Менон отметил, что население РФ более чем в три раза превышает население Украины, а ее ВВП примерно в 10 раз больше украинского. Тем не менее, сильный боевой дух Украины не дал России одержать быструю победу.

Профессор подчеркнул, что российским командирам пришлось адаптироваться к новым реалиям войны. Он напомнил, что россияне регулярно отправляют небольшие пехотные группы, чтобы попытаться проникнуть в украинские линии обороны и создать плацдармы. Украина же благодаря своим изобретательным методам ведения боевых действий смогла значительно увеличить потери России.

Менон добавил, что Украина часто использует дроны и все чаще ракеты отечественного производства, такие как "Длинный Нептун" и "Фламинго", для нанесения ударов по удаленным российским командным пунктам, аэродромам и складам боеприпасов. Это привело к тому, что в некоторых частях РФ наблюдается дефицит бензина, длинные очереди и рост цен. Более того, была нарушена и логистика России.

Морские беспилотники и противокорабельные ракеты Украины удерживают Черноморский флот России на расстоянии, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что с момента потопления российского крейсера "Москва" 14 апреля 2022 года Украина потопила около двух десятков кораблей, вынудив российский флот перенести свой штаб из Севастополя в Новороссийск на восточном побережье Черного моря.

Кроме того, Менон обратил внимание на то, что россиянам не удалось использовать свое численное преимущество для захвата территорий в том темпе, к которому они стремятся. Он напомнил, что с 2024 года, особенно в ходе ключевых наступлений, таких как наступления на Покровск и Мирноград, максимальный среднесуточный прирост захваченных территорий составлял 70 метров, а в прошлом году среднемесячные потери РФ составляли почти 35 000 человек.

Тем не менее, профессор признал, что у Украины также есть проблемы, в частности нехватка войск. Западная пресса широко освещает эту тему, но подразумевает, что гораздо более многочисленное население России гарантирует обилие людских ресурсов. Он отметил, что на самом деле Москва все чаще нанимает иностранных боевиков.

Что ждет Украину и Россию

Менон подчеркнул, что Россия не проиграла войну, а ее экономика не рушится. Тем не менее, действия российской армии были хаотичными, из-за чего Москва не может одержать победу над Украиной.

По словам профессора, это объясняет, почему российский диктатор Владимир Путин настаивает на получении полного контроля над Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями в ходе мирных переговоров. Он напомнил, что сейчас РФ полностью контролирует только Луганскую область.

Кроме того, Менон считает, что Путин, возможно, осознает, что доклады его генералов об "освобождении" Купянска и некоторых других украинских населенных пунктов - это обман. Тем не менее, он подчеркнул, что Украина не собирается соглашаться на передачу четырех областей России в обмен на мир, о чем ранее говорил президент Владимир Зеленский.

Дроны на оптоволокне изменили ход войны в Украине

Ранее эксперт по безопасности Влад Сутеа рассказал, что массовое внедрение дронов на оптоволокне стало новым весомым этапом войны в Украине.

Эксперт отметил, что благодаря гибкой экосистеме стартапов Украина не только адаптировала технологию, но и начала ее масштабировать. За короткий срок к использованию было одобрено более 80 волоконно-оптических систем украинского производства. Если первые образцы имели ограниченный радиус, то подразделение "Птицы Мадяра" уже использует дроны, способные достигать расстояния около 40 километров.

