ВР изменила систему соцзащиты военных: кого это коснется

В настоящее время внедряется единый подход к выплатам семьям защитников, погибших или пропавших без вести.

Верховная Рада Украины приняла закон о социальных гарантиях для военнослужащих базовой службы. Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 284 народных депутата.

Речь идет о законе о социальной защите военнослужащих базовой военной службы, членов их семей и других вопросах (регистр. № 13646).

Министр обороны Украины Михаил Федоров отметил, что этот закон формирует "понятную и честную систему социальных гарантий для военнослужащих базовой службы - до, во время и после ее прохождения".

Во время службы

Так, во время службы военнослужащие имеют гарантированное денежное, медицинское, продовольственное и вещевое обеспечение. Предусмотрены отпуска по семейным обстоятельствам, лечение и реабилитация по решению военно-врачебной комиссии. Государство также обеспечивает проживание, бесплатный проезд и почтовую связь.

После возвращения со службы

После возвращения со службы сохраняется право вернуться на работу - на должность, не ниже предыдущей. Предусмотрена помощь в размере средней зарплаты после постановки на воинский учет.

Кроме того, военные получают возможность профессиональной адаптации, полноценный страховой и трудовой стаж, а также право на ежегодный отпуск уже в первый год работы.

Семьи защитников

"Отдельный и принципиально важный блок - семьи Защитников и Защитниц, которые погибли или пропали без вести. Законопроект вводит единый и прозрачный подход к выплатам - без разных правил при одинаковых обстоятельствах", - отметил Федоров.

Он добавил, что сейчас государство обеспечивает: семьям погибших - 15 миллионов гривен; семьям пропавших без вести - ежемесячные выплаты около 120 тысяч гривен.

"Мы предлагаем четкое правило: общий объем помощи - ₴15 млн. То есть если военный получил статус без вести пропавшего, его семья получает выплаты около ₴120 тыс. в месяц, а в случае подтверждения гибели, родные получат выплату в таком размере, чтобы общая сумма помощи составила ₴15 млн", - объяснил министр.

По его словам, это создает равенство, прозрачность и понятные гарантии для каждой семьи - независимо от даты или обстоятельств подтверждения статуса.

Поддержка для других категорий населения

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 25 февраля, Рада приняла закон о поддержке пострадавших на рабочем месте работников критической инфраструктуры.

Речь идет о пожарных, энергетиках, железнодорожниках, врачах, коммунальщиках, связистах и других специалистах, которые получили ранения или погибли при исполнении профессиональных обязанностей.

Один из авторов соответствующего законопроекта, народный депутат от "Слуги народа" Павел Фролов отметил, что в настоящее время действуют следующие выплаты: 1 млн грн - в случае гибели; 800, 500 и 200 тыс. грн - в случае ранения, которое привело к инвалидности, соответственно, I, II или III группы.

