Три знака Зодиака ждет судьбоносный переломный момент: жизнь перевернется

С 25 февраля 2026 года для трёх знаков Зодиака начинается внутренний переломный момент. Это время, когда становится возможным отпустить затянувшуюся печаль и позволить себе двигаться дальше, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

У всего в жизни есть свой срок – даже у боли. Оглядываясь назад, мы понимаем: ничто не длится вечно. Грусть, разочарования, переживания – всё это когда-то должно завершиться. И именно сейчас наступает момент, когда приходит осознание: жизнь слишком ценна, чтобы бесконечно жить прошлым.

В эту среду три знака почувствуют, что их путь исцеления выходит на новый уровень.

Рак

25 февраля становится для вас точкой освобождения. Вы начинаете отпускать ту печаль, которую носили в себе слишком долго. Главное открытие – вы осознаёте, что сами удерживали себя в состоянии отрицания и лишали возможности быть счастливыми.

Где-то глубоко внутри вы могли считать, что заслуживаете грусти или вины. Но теперь приходит понимание: это не так. Вы провели достаточно времени в самокритике и сомнениях. Наступает период, когда можно выбрать себя, своё благополучие и своё будущее. Исцеление начинается с разрешения быть счастливым – и вы готовы это разрешение себе дать.

Рыбы

В среду вы почувствуете долгожданное облегчение. Внутреннее напряжение, которое сопровождало вас долгое время, начинает ослабевать. Вы понимаете: больше не обязаны нести груз старых переживаний.

25 февраля становится моментом выбора – продолжать цепляться за прошлое или позволить себе простые радости настоящего. Вы всё чаще склоняетесь ко второму варианту. Это не означает забыть уроки, но означает перестать жить через боль.

Вы достойны не просто существовать, а чувствовать любовь, вдохновение и радость. Осознание собственной ценности становится главным шагом к новой эре исцеления.

Стрелец

Для вас этот день связан с ясностью. 25 февраля вы особенно чётко понимаете, кто вы и чего стоите. Вы замедлялись, чтобы разобраться с прошлым, и теперь ощущаете: вы переросли его.

В среду приходит лёгкость. Тьма отступает, и вы больше не хотите к ней возвращаться. Оптимизм постепенно возвращается, а вместе с ним – вера в будущее. Вы начинаете воспринимать прошлые трудности как опыт, а не как определение себя.

Правда, которую вы нашли о себе, становится источником силы. И с этого момента начинается новый этап – этап внутреннего обновления и настоящего исцеления.

