В Китае отреагировали на заявления России о 'передаче' ядерного оружия Украине

В Китае заявили, что международные обязательства по нераспространению ядерного оружия должны быть добросовестно соблюдены.

Китай не располагает информацией о вероятной "передаче" ядерного оружия Украине от европейских партнеров. Об этом заявила спикер МИД Китая Мао Нин, пишет Global Times.

Она подчеркнула, что Пекину ничего не известно о том, что Британия и Франция якобы собираются передать ядерное оружие Украине. По ее словам, Китай продолжает настаивать на том, что ни одна страна мира не должна использовать ядерное оружие.

"Китай принципиально всегда настаивал на том, что ядерное оружие не может быть использовано, и ядерная война не должна вестись. Международные обязательства по нераспространению ядерного оружия должны быть добросовестно соблюдены", - сказала спикер МИД Китая.

Видео дня

Заявления РФ о передаче ядерного оружия Украине

Напомним, что ранее российская разведка заявила, что Британия и Франция якобы активно работают над предоставлением Украине ядерного оружия. В РФ также распространили информацию о том, что передачу этого оружия якобы планируют замаскировать под собственную разработку Украины.

Позже спикер главы РФ Дмитрий Песков заявил, что "намерение Британии и Франции передать Украине ядерную бомбу является вопиющим нарушением международного права". Он также добавил, что эта информация будет учитываться в ходе мирных переговоров.

Кроме того, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что "передача ядерного оружия Украине недопустима". По его словам, это будет преступлением, которое может привести к ядерной войне.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что у Украины нет ядерного оружия. Он считает, что подобные заявления России связаны с тем, что она не может достичь успехов на поле боя.

Вас также могут заинтересовать новости: