Файлы Эпштейна: экс-премьера Норвегии Ягланда госпитализировали

Бывший премьер-министр Норвегии Торбьорн Ягланд, в отношении которого расследуется обвинение в коррупции после раскрытия информации о делах Джеффри Эпштейна, госпитализирован. Об этом сообщает Вloomberg.

75-летнего Ягланда госпитализировали "из-за напряжения, возникшего после этого дела", говорится в заявлении, переданном его адвокатом Андерсом Бросвитом.

В издании отметили, что норвежская полиция начала уголовное расследование против Ягланда за коррупцию – первое подобное расследование, касающееся бывшего премьер-министра в скандинавской стране – из-за его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном в годы после окончания его премьерства в конце 1990-х годов. В рамках расследования Ягланду был отменен дипломатический иммунитет.

Бывший премьер-министр занимал пост председателя Нобелевского комитета с 2009 по 2015 год, а с 2009 по 2019 год – генерального секретаря Совета Европы, правозащитной организации.

Также под следствием полиции находятся норвежские дипломаты Терье Ред-Ларсен и его жена Мона Юул.

Как сообщал УНИАН, основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс, извинился перед сотрудниками своего фонда за связь с осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном. Гейтс признал, что имел внебрачные романы с двумя "русскими женщинами", о которых впоследствии стало известно Эпштейну, однако они не были жертвами финансиста.

Он также подчеркнул, что "не делал ничего противозаконного". Миллиардер признался, что знал о проблемах Эпштейна, но не проверял его биографию и продолжал контакты даже после того, как его жена Мелинда Гейтс выступила против общения в 2013 году.

Он летал с Эпштейном на частном самолете и проводил с ним время в Германии, Франции, Нью-Йорке и Вашингтоне, но "никогда не оставался на ночь и не посещал остров Эпштейна".

