Военный Сазонов обвинил одиозного гендиректора ГП 'Леса Украины' Болоховца в уничтожении отрасли и коррупции

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал политический эксперт и военнослужащий Кирилл Сазонов, комментируя журналистское расследование "Золотой миллиард" издания "Ровно онлайн" о реформе лесной отрасли.

Кратко напомним: лесную реформу представили как исторический прорыв и конец старой коррупционной системы, но после создания ГП "Леса Украины" в 2022 году ключевые полномочия, финансовые потоки и кадровые решения оказались в одних руках – под контролем Юрия Болоховца, который и был "архитектором" этой реформы.

"Все знают, что к деревьям я отношусь практически с священным трепетом. Вырос в степях, поэтому лес не просто люблю, а до фанатизма. Поэтому лысые склоны Карпат, грузовики с кругляком и, особенно, елочные базары вызывают у меня ярость. Все понимаю, бизнес и экономика, но вырубка у нас носит часто варварский характер без всякой заботы о завтрашнем дне. После нас хоть потоп – рабочий лозунг. Кстати, вполне реальный – безумная вырубка в ряде регионов заканчивается реальными наводнениями и катастрофами", – пишет Сазонов.

Он подчеркнул, что полностью поддерживает инициативу о "Миллиарде деревьев" и понимает любые запреты на рубку и экспорт леса, однако "успешная лесная реформа" на самом деле привела к созданию крупнейшей коррупционной монополии под видом государственного предприятия.

"Не хочу, чтобы мои внуки читали в учебниках географии о большой пустыне Украина. Именно поэтому расследование "Золотой миллиард" о саботаже высадки деревьев и имитации реформ так задело… Фактически речь идет о создании крупнейшей коррупционной монополии под видом государственного предприятия. По мнению авторов расследования, программа "Миллиард деревьев" оказалась математической фикцией: отчеты ГП "Леса Украины" и Гослесагентства Виктора Смаля расходятся на колоссальные 74 тысячи гектаров созданных лесов. А Болоховец рисует президенту виртуальные успехи под ширмой "европейской реформы", – отмечает эксперт.

Также Сазонов напомнил, что заработная плата Болоховца, не считая премий, составляет несколько сотен тысяч гривен – собственно, как и у гендиректора "Укрпочты" Игоря Смилянского, зарплата которого поражает и возмущает простых граждан.

"Вообще руководство некоторых госпредприятий выписывает себе столько официальных денег, что частный сектор от зависти зеленеет, как лес. Такое впечатление, что у них просто невероятные результаты в работе", – констатирует Кирилл Сазонов.

Эксперт добавил, что Кабинет министров полностью игнорирует то, что в Наблюдательном совете ГП "Леса Украины" только 4 члена, хотя, согласно постановлению Кабмина, должно быть 5.

"Юридическую базу обеспечивает Наблюдательный совет (как в Энергоатоме – и никакой ответственности?). Там вместо пяти членов согласно постановлению Кабмина – только четыре. И какова будет легитимность решений? Впрочем, кого интересуют такие мелочи? Кабмин закрывает глаза и вместо контролирующей структуры получается репутационная ширма", – заявил Сазонов.

По его мнению, сегодня система пытается выжить путем имитации очистки и косметических ротаций.

"Болоховец, несмотря на апелляцию и серьезные подозрения правоохранителей, остается в кресле и продолжает распоряжаться государственным лесом и миллиардными бюджетами. Похоже, система собирается спустить все эти скандалы и уголовные дела на тормозах. Это нормально? Нет. Нужен полный аудит системы и приведение Наблюдательного совета в соответствие с законом. Проверка тендеров, закупок и, наконец, завершение расследований ГБР и НАБУ. С кадровыми и другими решениями по итогам. Иначе ждать перемен наивно", – подытожил Кирилл Сазонов.

