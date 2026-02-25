У этих знаков Зодиака наконец-то заканчивается 'черная полоса': кому скоро повезет

В перечне есть представители знака Овен.

После 25 февраля 2026 года усилия эти знаки Зодиака начнут ощущать реальные результаты своих усилий, а события будут постепенно выстраиваться в логичную и понятную картину, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Главную роль играет интуиция. В среду лунная энергия побуждает действовать не на словах, а на деле. Поверхностные разговоры теряют значение – важны конкретные шаги и ощутимый прогресс. Растущая Луна в Близнецах усиливает динамику и запускает перемены. Для некоторых это может выглядеть как хаос, но для этих знаков – это естественная среда. Они умеют адаптироваться, а любопытство помогает им перейти от сомнений к ясности. И постепенно всё становится на свои места.

Овен

25 февраля вы решаетесь на шаг, полностью доверившись своему внутреннему голосу. Это решение оказывается правильным и приносит ощутимый результат. Ваша уверенность в успехе становится ключом к победе.

В этот день обстоятельства будто складываются в вашу пользу. Главное – не медлить. Сейчас важно действовать, а не ждать удобного момента. Если вы хотите продвинуться вперёд, нужно показать готовность брать ответственность и работать на результат. Ваша сосредоточенность и решительность помогают вам выйти на новый уровень. Всё начинает выстраиваться именно так, как вы и планировали.

Весы

25 февраля вы готовы к разговору, который долго откладывали. Вы интуитивно чувствовали, что время ещё не пришло, и терпеливо ждали подходящего момента. И вот он наступает.

Растущая Луна в Близнецах создаёт благоприятную атмосферу для диалога и обмена идеями. Вы понимаете, что не одиноки в своих стремлениях, и совместные действия дают гораздо больший эффект, чем одиночные попытки. Этот день приносит ощутимый прогресс – именно благодаря сотрудничеству и открытости. Пазл начинает складываться.

Дева

25 февраля приносит вам ясность. Вы осознаёте, что в определённых сферах являетесь настоящим профессионалом – особенно в том, чему посвятили годы. Это придаёт уверенности и помогает определить новые приоритеты.

Вы чётко видите, что больше не соответствует вашему пути. Возможно, придётся попрощаться с людьми или привычками, которые утратили значение. Эти расставания могут быть непростыми, но они освобождают пространство для роста.

Вы стали мудрее и опытнее, и теперь ваши намерения легко воплощаются в реальность. Именно это осознание помогает всему занять своё место в вашей жизни.

