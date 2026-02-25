Не бензиновые и не электромобили: названы самые популярные автомобили в ЕС

Регистрации гибридных автомобилей (HEV) охватили 38,6% рынка Евросоюза.

В январе объем рынка новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза сократился почти на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 799,6 тысячи единиц. Об этом сообщила Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA).

Доля регистраций гибридных автомобилей (HEV) в ЕС достигла 38,6% рынка, что позволило им сохранить статус самого популярного выбора среди потребителей.

Растет популярность электромобилей (BEV) – их доля на рынке Евросоюза выросла до 19,3%, а годом ранее этот показатель составлял 14,9%. Суммарная доля бензиновых и дизельных автомобилей на рынке сократилась до 30,1%, тогда как в январе 2025 года она составляла 39,5%.

Регистрации новых автомобилей в ЕС:

Гибриды (HEV) – 308 364 ед. (+6%). Бензиновые автомобили – 175 989 ед. (-28%). Электромобили (BEV) – 154 230 ед. (+24%). Плагин-гибриды – 78 741 ед. (+29%). Дизельные – 64 550 ед. (-22%). Прочие – 17 750 ед. (-36%).

По результатам 2025 года рейтинг самых популярных автомобилей в Европе возглавил Renault Clio. Вторую позицию занял Dacia Sandero, а третье место – компактный кроссовер Volkswagen T-Roc. Автомобили от популярного немецкого автобренда заняли также четвертую и пятую позиции.

Кроме того, несмотря на сокращение продаж, по итогам 2025 года Tesla Model Y удержала лидерство среди кроссоверов, наглядно подтвердив, что компания Илона Маска имеет широкую и преданную аудиторию поклонников во всем мире.

