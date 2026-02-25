'Планировала свою смерть': LELEKA ошеломила признанием о психическом расстройстве (видео)

Певица показала особенную для нее вещь, появление которой стало поворотным моментом в ее жизни.

Певица LELEKA (настоящее имя - Виктория Корникова), которая будет представлять Украину на конкурсе "Евровидении-2026", откровенно рассказала о сложнейшем периоде в жизни, когда ей не хотелось жить.

Исполнительница показала особенную для нее вещь, признавшись, что не была уверенна, стоит ли настолько раскрывать душу и сердце перед публикой. Видео опубликовало "Суспільне".

"Я приняла решение, что я расскажу об этом… Это просто камешек, который мне вложил в руку мой любимый человек во время очень тяжелой фазы моей жизни, когда мне не хотелось жить, и я больше месяца планировала свою смерть. Я не знала, что я болею, что это психическое расстройство", - поделилась певица.

По ее словам, этот камешек стал для нее неким "поворотным моментом".

"Я сидела у горной реки в Карпатах. Возле меня сидел любимый человек, который очень переживал за меня и не знал, как мне помочь, как меня вырвать из этой воронки автоматических негативных мыслей. И этот человек видел, что я уже не совсем здесь, не совсем в этой реальности. И да, я уже не отвечала ни на какие слова, ни на какие проявления внимания. И мы так долго сидели у реки, и он взял этот камешек и положил мне его в руку. И я не могу описать, но это был момент, который меня вернул в состояние "здесь и сейчас", - призналась LELEKA.

Она добавила, что, конечно же, камешек не излечил ее от депрессивного эпизода и расстройства, но его появление стало моментом возвращения в реальность и к жизни.

"Я начала находить желание жить и смысл жизни снова благодаря вот этому камешку. Он мне напоминает всегда о том, что жить стоит. И я хочу, чтобы каждый из нас это помнил, потому что у каждого из нас, наверное, есть такие трудные моменты, где кажется, что уже нет смысла дальше быть. Но помните, пожалуйста, что он всегда есть", - призвала певица.

Напомним, ранее в сети всплыли кадры первого клипа LELEKA, где ей 18 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: