В Японии запустят прямой поезд до священной горы Коясан: чем она знаменита

Это место является одним из главных центров японского буддизма.

С 24 апреля 2026 года в Японии начнет курсировать прямой поезд, который доставит туристов в священное буддийское храмовое поселение Коясан.

Как будет курсировать новый поезд до горы Коясан

По данным The Independent, новый туристический поезд Gran Tenku от компании Nankai Electric Railways будет курсировать от станции Намба в Осаке до станции Гокуракубаси в префектуре Вакаяма.

Он будет состоять из четырех вагонов, каждый из которых будет иметь свои отличительные особенности. Например, пассажирам, забронировавшим билеты в четвертый вагон, в зависимости от времени поездки будет предложен завтрак, обед или полдник от шеф-повара Ацуси Мотокавы – в весеннее меню войдут такие блюда, как утка Кавачи и осьминог Сеншу, приготовленные из ингредиентов, выращенных в окрестных районах. Также пассажирам будут бесплатно предлагаться безалкогольные и алкогольные напитки.

В рамках запуска проекта платформа 0 на станции Намба после ремонта будет использоваться исключительно поездом Gran Tenku: теперь она отделана деревом и оснащена современным освещением.

При этом поезда, окрашенные в малиновый цвет, будут работать на возобновляемой энергии, получаемой от солнечных батарей.

Модернизированный поезд заменит другой туристический маршрут, который с 2009 года перевозил туристов в Коясан со станции Хасимото. Этот маршрут прекратит свою работу 20 марта.

В то же время издание Time Out уточняет, что поездка займет всего 90 минут, и будет два рейса в день туда и обратно: отправление из Намбы в 9:00 или 12:45 и возвращение из Гокуракубаси в 10:46 или 14:58. По пути он будет делать остановки на станциях Син-Имамия, Тенгачая, Сакаихигаси, Конго, Кавачинагано, Ринканден-энтоси, Хасимото и Кудояма.

Самые дешевые билеты по маршруту будут стоить от 9,30 евро (около 1700 иен) за поездку в одну сторону, они поступят в продажу 24 марта.

Со станции ​​Гокуракубаси до горы Коясан можно будет добраться с помощью канатной дороги.

Чем известна гора Коясан

На горе Коя-сан находится более сотни монастырей буддийской школы сингон, которые также предлагают паломникам ночлег, участие в утренних церемониях, медитацию и традиционную вегетарианскую еду.

Первый храм еще в 819 году здесь основал буддийский монах Кукай, основатель школы сингон, в долине на высоте 800 м среди восьми горных пиков.

Ныне комплекс на горе Коя-сан имеет статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди самых известных его допримечательностей – древнее кладбище Окуноин, считающееся крупнейшим некрополем в Японии.

