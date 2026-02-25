Нейросети ведут к краху: мир всколыхнул отчет о грядущем кризисе из-за 'эпидемии' ИИ

На отчет компании Citrini Research были вынуждены отреагировать даже в Белом доме, назвав его "научной фантастикой".

В эти выходные, 22 февраля, был опубликован резонансный отчет малоизвестной компании Citrini Research, специализирующейся на инвестициях в ценные бумаги, который всколыхнул мировые фондовые рынки и породил массу дискуссий, не утихающих до сих пор. Отчет собрал более 22 миллионов просмотров только в соцсети Х.

Основатель компании Джеймс Ван Гелен вместе с соавтором Аланом Шапом опубликовали документ, оформленный как воображаемый отчет из будущего – от июня 2028 года.

Он изображает сценарий роста безработицы из-за того, что ИИ-агенты вытесняют офисных работников. Это, в свою очередь, запускает то, что Citrini называет "спиралью вытеснения интеллекта" – когда масштабная волна увольнений снижает покупательную способность "белых воротничков" и замедляет рост экономики в целом.

Все эти негативные события в конечном итоге могут привести, по воображаемому сценарию Citrini, к краху фондового рынка.

Как пишет Business Insider, анализируя опубликованный отчет, экономика зависит от потребительских расходов, которые зависят от роста заработной платы. Когда эти два фактора теряют корреляцию (цены растут, а зарплаты – нет), даже стремительно развивающийся фондовый рынок, управляемый такой силой, как искусственный интеллект, не может скрыть негативное влияние, возникающее из-за снижения покупательной способности "белых воротничков".

Однако в отчете четко указано, что приведенная информация: "является сценарием, а не прогнозом".

Бурная реакция рынков

Отчет был одним из катализаторов, всколыхнувших инвесторов и вызвавших масштабный обвал фондового рынка, которому дополнительно способствовали геополитическая напряженность, таможенная политика Трампа, а также опасения по поводу потенциальных сбоев, вызванных другим инструментом от стартапа с искусственным интеллектом Anthropic.

По данным Bloomberg, промышленный индекс Доу-Джонса 23 февраля упал более чем на 800 пунктов. Акции IBM обвалились на 13% – самое сильное однодневное падение с 2000 года. DoorDash, American Express и Blackstone упали как минимум на 6%, тогда как Uber, Mastercard и Visa опустились на 4% и более.

К концу дня индекс S&P 500 быстро перешел из зеленого в красный и завершил день со снижением более чем на 1%. Акции крупного биржевого фонда программного обеспечения упали более чем на 4%.

По состоянию на 24 февраля, акции американских технологических гигантов пошли в рост, однако не восстановились до уровня 20 февраля, до момента публикации отчета.

Однако азиатские рынки, наоборот, выиграли от этой ситуации. Как отмечает Bloomberg, потрясения на американском фондовом рынке усилили ожидания, что Азия выиграет от революции в области искусственного интеллекта благодаря большой концентрации производителей чипов и полупроводников.

Главный инвестиционный директор Lotus Technology Management и соавтор отчета Citrini Алап Шах заявил в интервью Bloomberg TV, что полупроводники, центры обработки данных и базовые лаборатории - основные бенефициары от торговли искусственным интеллектом.

Параллельно с падением американских компаний, индекс информационных технологий MSCI Asia Pacific, а также индексы с большим спросом на микросхемы в Корее и Тайване выросли более чем на 1,5%, достигнув рекордных максимумов.

Белый дом не остался в стороне

На вирусный отчет малоизвестной компании отреагировал даже ведущий экономист Белого дома. Пьер Яред, исполняющий обязанности председателя Совета экономических советников Белого дома, назвал отчет Citrini "научной фантастикой", пишет Bloomberg.

Он заявил, что документ нарушает основы экономики, утверждая, что искусственный интеллект уничтожит рабочие места, учитывая его производительность.

Отчет Citrini - это интересное произведение научной фантастики, а мне нравится научная фантастика, - сказал Яред. - Но я думаю, что если вы действительно посмотрите на это и хорошо подумаете, это нарушает некоторые основные принципы бухгалтерского учета в экономике.

Яред добавил: "Искусственный интеллект может быть либо новаторской инновацией, которая увеличивает производство, доходы и расходы, либо инновацией, которая в конечном итоге не оправдает ожиданий".

Реакция Белого дома отразила более широкий скептицизм экономистов.

Влиятельный экономический обозреватель Ноа Смит назвал отчет "просто страшной сказкой на ночь", утверждая, что Citrini так и не представила макроэкономическую модель в поддержку своего кризисного сценария.

Главный экономист New Century Advisors Клаудия Сам отметила, что описанный кризис на рынке труда "вызовет решительные фискальные и монетарные меры", которые отчет в значительной степени игнорирует.

В свою очередь, соавтор отчета Citrini Алап Шах заявил, что реакция рынка оказалась значительно сильнее, чем ожидали авторы, и призвал правительство рассмотреть возможность налогообложения сверхприбылей от ИИ для смягчения последствий потери рабочих мест.

Тем не менее, эта ситуация продемонстрировала растущую обеспокоенность бурным развитием нейросетей в мире.

Украдет ли ИИ рабочие места

Как сообщала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, в развитых странах под влиянием искусственного интеллекта могут оказаться около 60% рабочих мест.

"В развитых экономиках под влияние изменений может попасть 60% рабочих мест, на развивающихся рынках - около 40%, а в странах с низким доходом - 26%. Таким образом, искусственный интеллект накрывает рынок труда, как цунами", - отметила она в конце ноября 2025 года.

В свою очередь, OpenAI и создатель ChatGPT Сэм Альтман считает, что ряд профессий, которые исчезнут в эпоху ИИ, "возможно, изначально не были настоящей работой", намекая на офисных работников. По его словам, искусственный интеллект покажет, какие виды деятельности действительно создают ценность, а какие - только имитируют труд.

