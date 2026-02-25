Украине нужно больше 'Фламинго', а не систем 'Patriot': эксперт объяснил преимущество

Он считает, что именно удары по российским заводам, производящим ракеты, должны быть приоритетными для Украины.

Украине нужно сосредоточиться на производстве баллистических ракет, а не на увеличении систем "Patriot", поскольку это не решает проблемы. Об этом в эфире "Киев24" сказал Валерий Романенко, авиационный эксперт.

Он отметил, что цифра от президента Украины Владимира Зеленского о том, что 80% территории нашей страны не прикрыты системами против российских баллистических ракет, является "крайне оптимистичной".

По его словам, к сожалению, ситуация еще сложнее. Эксперт рассказал, что дальность "Patriot", в оптимистичном варианте, составляет 30 км, а таких систем на сегодняшний день в Украине 12.

"То есть, по сути, закрыта территория такая, как один из районов Киевской области - это то, что мы можем не на 100%, а более надежно перекрыть с помощью "Patriot", - подчеркнул Романенко.

Он считает, что основная цель для Украины должна быть - не получить как можно больше "Patriot", а сделать как можно больше "Фламинго" и украинских баллистических ракет, и это будет наша противовоздушная и противоракетная оборона.

Романенко подчеркнул, что недавний удар по заводу по производству российских ракет - это способ уменьшить количество тех, которые полетят в Украину.

"А все остальные способы - это пассивная оборона, которая никогда в жизни за всю военную историю не приводила к победе в войне. Нам нужен Patriot, чтобы прикрыть заводы по производству "Фламинго", электрические станции и инфраструктуру от уничтожения. И не более того. Когда у нас будет ударное оружие, тогда мы сможем сломать хребет россиянам, потому что они не смогут восстановить пораженные предприятия, ведь там основа - западное оборудование", - подчеркнул авиаэксперт.

ПВО Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Tagesschau сказал, что большая часть территории Украины остается без систем противовоздушной обороны, способных сбивать баллистические ракеты россиян. По его словам, на 80% территории нашей страны нет таких систем против баллистических ракет.

Также сообщалось, что в феврале 2026 года в России был поражен завод, производящий ракеты для комплексов "Искандер" и "Орешник". Речь идет об АО "Воткинский завод" в городе Воткинск, Удмуртия. Предприятие, которое находится в 1400 км от границ Украины, производит ракеты "Искандер-М", "Тополь-М" и "Орешник".

