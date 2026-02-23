РФ заявила об уничтожении 'машин' HIMARS и установок 'Фламинго': в УОС отреагировали

В УОС пояснили, что решили отреагировать на заявление россиян, чтобы читатели поняли, чего стоят отчеты Генерального штаба России.

Россияне заявили, что уничтожили "транспортно-зарядные машины HIMARS" и "пусковые установки для ракет "Фламинго". Объединение объединенных сил (УОС) в Facebook отреагировало на эту новость.

"Группировка объединенных сил с грустью отмечает, что после последней российской атаки в Украине не осталось ни транспортно-зарядных машин HIMARS, ни пусковых установок для ракет "Фламинго"", - говорится в сообщении.

При этом в УОС добавили, что их в Украине и так не было.

"HIMARS не имеет транспортно-зарядных машин, а запуск FP-5 "Фламинго" осуществляется с простых направляющих", - отметило ведомство.

В УОС объяснили, что решили отреагировать на заявление россиян, чтобы читатели поняли, чего стоят отчеты Генерального штаба России.

"Уничтожить" то, чего не существует в природе - на это способна только российская пропаганда", - подчеркнуло ведомство.

Атаки по территории РФ ракетами "Фламинго": последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что украинский OSINT-канал "КиберБорошно" сообщил, что в Удмиртии, что в России, в результате удара ракеты "Фламинго" из строя был выведен один из ключевых цехов Воткинского завода, где производят баллистические ракеты "Искандер", "Орешник" и другие. Аналитики отметили, что спутниковые снимки свидетельствуют, что в кровле крыши одного из цехов зафиксирована огромная дыра размерами 30 × 24 м. Добавляется, что характер разрушений и конфигурация обвала свидетельствуют, что эпицентр взрыва находился внутри здания. Предполагается, что внутренние площади, вероятно, полностью выгорели.

Также мы писали, что Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в ночь на 12 февраля в районе населенного пункта Котлубань (Волгоградская область, РФ) ракеты "Фламинго" поразили арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. По данным Генштаба, данный арсенал является одной из крупнейших площадок для хранения боеприпасов российской армии. Примечательно, что были зафиксированы мощные взрывы на территории объекта с последующей вторичной детонацией.

