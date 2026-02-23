Почти как в Украине: в Южной Америке разразилась дроновая война, - NYT

Опыт российско-украинской войны постепенно внедряется в войны по всему миру.

Использование дронов стало основой боевой тактики обеих армий в российско-украинской войне. И, похоже, что в других вооруженных конфликтах по миру укрепляется та же тенденция.

Как пишет The New York Times, в южноамериканской стране Колумбия, где десятилетиями продолжается гражданская война низкой интенсивности, повстанцы начали применять беспилотники для ударов по правительственным войскам.

"Солдаты привыкли к снайперам и засадам, но теперь им пришлось бороться с новым оружием, которого у их противников тысячи: роями маленьких дронов, которые можно купить на Amazon для любителей, оснащенных когтеобразными крюками, на которых крепятся гранаты", – пишет NYT.

Издание, в частности, рассказывает об эпизоде с нападением партизан на склад топлива недалеко от границы с Венесуэлой. Как рассказали представители колумбийской службы безопасности, в течение двух недель солдаты отражали атаки, уничтожив полсотни малых дронов. Однако затем прилетел гораздо более крупный беспилотник, который обычно используется для распыления пестицидов. Поскольку солдаты пропустили его появление, он сбросил четыре гранаты, убив одного военнослужащего.

По словам колумбийских чиновников, это лишь один из многих подобных эпизодов, произошедших за последнее время по всей стране. Они описывают это как тревожную тенденцию, когда повстанцы могут дешево купить дроны, которые легко модифицировать, что переворачивает ситуацию в многолетней войне против повстанческих групп и ставит правительство в невыгодное положение.

В течение нескольких месяцев в 2025 году беспилотники повстанцев убили 58 солдат и полицейских и ранили еще 300.

"Наркоторговцы имеют преимущество в воздухе", – заявил президент Колумбии Густаво Петро в своем выступлении перед солдатами в конце прошлого года.

Чтобы защититься от угрозы, небогатая Колумбия вынуждена тратить огромные деньги. Недавно правительство страны объявило о более чем 1,6 миллиарда долларов, потраченных на оборудование для борьбы с беспилотниками.

Один из сотрудников службы безопасности признался журналистам, что антидроновое оборудование, скорее всего, станет первоочередной целью. Кроме того, такое оборудование требует стабильного энергоснабжения и доступа к Интернету, с чем во многих регионах Колумбии есть проблемы. К тому же у повстанцев уже заметили дроны на оптоволокне, против которых системы РЭБ вообще бессильны.

Дроны в современной войне

Как писал УНИАН, война в Украине кардинально изменила характер современных боевых действий, показав эффективность массового использования дронов: по данным Зеленского, они наносят 80% потерь российских сил.

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал Европу срочно перестроить оборонную политику, наращивать производство дронов и создавать масштабируемую "дроновую стену" для НАТО. Он также подчеркнул необходимость инвестиций в новейшие технологии и стартапы, чтобы адаптация к современной войне была быстрой и эффективной.

