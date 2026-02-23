23 февраля в Украину ворвется потепление с дождями и мокрым снегом

Последняя неделя зимы в Украине начнет с потепления. Температура 23 февраля повысится по всей стране до небольших "плюсов". Вместе с потеплнием в Украину зайдут осадки, которые будут в основном, в виде мокрого снега и дождя. Только на востоке сегодня будут солнечные прояснения и преимущественно сухая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве сегодня будет пасмурно. Температура воздуха ночью -6°, днем +3°, мокрый снег и дождь.
  • Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью -3°, днем +1°, мокрый снег и дождь.
  • В Луцке будет пасмурно, ночью -3°, днем +2°, мокрый снег и дождь.
  • В Ривне сегодня пасмурно, ночью -3°, днем +1°, мокрый снег и дождь.
  • В Тернополе 23 февраля ночью будет -3°, днем +2°, пасмурно, мокрый снег и дождь.
  • В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, мокрый снег и дождь, ночью -3°, днем +2°.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -3°, днем +2°, мокрый снег и дождь.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -3°, днем +4°, пасмурно, мокрый снег и дождь.
  • В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью -3°, днем +1°, мокрый снег и дождь.
  • В Виннице сегодня будет -7°...+1°, пасмурно, мокрый снег и дождь.
  • В Житомире в понедельник ночью будет -5°, днем +1°, пасмурно, мокрый снег и дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -13°...0°, пасмурно, мокрый снег.
  • В Черкассах сегодня ночью -13°, днем +1°, пасмурно, мокрый снег и дождь.
  • В Кропивницком температура ночью будет -13°, днем +1°, пасмурно, мокрый снег и дождь.
  • В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -13°...+1°, мокрый снег и дождь.
  • В Одессе 23 февраля - пасмурно, температура ночью -7°, днем +2°, мокрый снег и дождь.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет -5°, днем +2°, пасмурно, мокрый снег и дождь.
  • В Николаеве сегодня будет пасмурно, ночью -5°, днем +2°, мокрый снег и дождь.
  • В Запорожье температура ночью -5°, днем +4°, пасмурно.
  • В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -13°, а днем 0°, пасмурно, мокрый снег и дождь.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -13°, днем +1°.
  • В Днепре температура ночью будет -7°, днем +2°, пасмурно.
  • В Симферополе в понедельник будет пасмурно, -3°...+6°.
  • В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем +3°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -8°, днем +2°.

23 февраля - какой сегодня праздник, приметы погоды

23 февраля - день памяти священномученика Поликарпа, епископа Смирнского. По приметам, если голуби воркуют, то погода будет хорошей и ясной.

