РФ атаковала энергетику и жилой сектор Одесской области: есть погибшие и раненые (фото)

Лариса Козовая

Повреждены производственные и складские помещения, административные здания, автомагазин, автомобили.

В ночь на 23 февраля российская армия атаковала Одесскую область беспилотниками - под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры, два человека погибли.

Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате атаки повреждены производственные и складские помещения, административные здания, помещения автомагазина, транспортные средства. Возникшие пожары оперативно ликвидировали спасатели.

"К сожалению, погибли два человека. По меньшей мере трое пострадали, им оказывается необходимая помощь", - подчеркнул Кипер.

Кроме того, по его словам, один из беспилотников попал в квартиру в многоэтажном доме, без детонации.

Пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба сообщила УНИАН, что в результате атаки погибли 20-летняя женщина и мужчина, анкетные данные которого в настоящее время устанавливаются. По ее словам, пострадали трое мужчин: 49-летний, 22-летний и еще один, которому на вид около 40 лет - он находится в тяжелом состоянии.

"Все погибшие, пострадавшие – гражданские. Травмированных людей доставили в больницу", – подчеркнула Верба.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК - военные преступления, повлекшие гибель людей.

По данным пресс-службы регионального главка ГСЧС, в результате атаки повреждена промышленная, энергетическая и гражданская инфраструктура. По одному из адресов произошло падение вражеского беспилотника на территорию предприятия. Горели два грузовых автомобиля, разрушены производственные здания. Повреждены еще несколько транспортных средств. По другому адресу возник пожар автомагазина и грузовых автомобилей на автостоянке.

В главке добавили, что в квартире многоэтажного жилого дома, куда попал дрон, но детонации не было, обошлось без пожара и без пострадавших

Одесская область страдает от атак РФ

Напомним, в ночь на 22 февраля армия РФ нанесла по Одесской области очередной удар беспилотниками. Попадания зафиксированы на энергетических объектах, в результате чего там произошли масштабные пожары. В результате попаданий возникли возгорания больших площадей. Из-за атаки без света остались более 15 тыс. абонентов.

В ночь на 21 февраля в Одессе из-за российской атаки начались пожары, повреждены энергетические объекты и жилой сектор. Были полностью разрушены два частных жилых дома, квартира в одноэтажном доме, значительные повреждения получил лицей и т.д., два человека травмированы.

