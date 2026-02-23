23 февраля в Киеве потеплеет, но погоду испортит мокрый снег

Последняя зимняя неделя в Киеве начнется с потепления и осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН

В течение суток столбики термометров в столице покажут +1°...+3°. Будет пасмурно и пройдут осадки смешанной фазы: снег, мокрый снег и дождь. 

Атмосферное давление пониженное, 741-743 мм ртутного столба. Ветер 7-12 м/с усилит ощущение прохлады.

Погода 23 февраля

Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью -3°, днем +1°, мокрый снег и дождь.

В Луцке будет пасмурно, ночью -3°, днем +2°, мокрый снег и дождь.

В Ривне сегодня пасмурно, ночью -3°, днем +1°, мокрый снег и дождь.

В Тернополе 23 февраля ночью будет -3°, днем +2°, пасмурно, мокрый снег и дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, мокрый снег и дождь, ночью -3°, днем +2°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -3°, днем +2°, мокрый снег и дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -3°, днем +4°, пасмурно, мокрый снег и дождь.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью -3°, днем +1°, мокрый снег и дождь.

В Виннице сегодня будет -7°...+1°, пасмурно, мокрый снег и дождь.

В Житомире в понедельник ночью будет -5°, днем +1°, пасмурно, мокрый снег и дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут -13°...0°, пасмурно, мокрый снег.

В Черкассах сегодня ночью -13°, днем +1°, пасмурно, мокрый снег и дождь.

В Кропивницком температура ночью будет -13°, днем +1°, пасмурно, мокрый снег и дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -13°...+1°, мокрый снег и дождь.

В Одессе 23 февраля - пасмурно, температура ночью -7°, днем +2°, мокрый снег и дождь.

В Херсоне в понедельник ночью будет -5°, днем +2°, пасмурно, мокрый снег и дождь.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, ночью -5°, днем +2°, мокрый снег и дождь.

В Запорожье температура ночью -5°, днем +4°, пасмурно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -13°, а днем 0°, пасмурно, мокрый снег и дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -13°, днем +1°.

В Днепре температура ночью будет -7°, днем +2°, пасмурно.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, -3°...+6°.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем +3°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -8°, днем +2°.

