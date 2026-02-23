23 февраля в Киеве потеплеет, но погоду испортит мокрый снег

Последняя зимняя неделя в Киеве начнется с потепления и осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В течение суток столбики термометров в столице покажут +1°...+3°. Будет пасмурно и пройдут осадки смешанной фазы: снег, мокрый снег и дождь.
Атмосферное давление пониженное, 741-743 мм ртутного столба. Ветер 7-12 м/с усилит ощущение прохлады.
Погода 23 февраля
Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью -3°, днем +1°, мокрый снег и дождь.
В Луцке будет пасмурно, ночью -3°, днем +2°, мокрый снег и дождь.
В Ривне сегодня пасмурно, ночью -3°, днем +1°, мокрый снег и дождь.
В Тернополе 23 февраля ночью будет -3°, днем +2°, пасмурно, мокрый снег и дождь.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, мокрый снег и дождь, ночью -3°, днем +2°.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -3°, днем +2°, мокрый снег и дождь.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -3°, днем +4°, пасмурно, мокрый снег и дождь.
В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью -3°, днем +1°, мокрый снег и дождь.
В Виннице сегодня будет -7°...+1°, пасмурно, мокрый снег и дождь.
В Житомире в понедельник ночью будет -5°, днем +1°, пасмурно, мокрый снег и дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут -13°...0°, пасмурно, мокрый снег.
В Черкассах сегодня ночью -13°, днем +1°, пасмурно, мокрый снег и дождь.
В Кропивницком температура ночью будет -13°, днем +1°, пасмурно, мокрый снег и дождь.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -13°...+1°, мокрый снег и дождь.
В Одессе 23 февраля - пасмурно, температура ночью -7°, днем +2°, мокрый снег и дождь.
В Херсоне в понедельник ночью будет -5°, днем +2°, пасмурно, мокрый снег и дождь.
В Николаеве сегодня будет пасмурно, ночью -5°, днем +2°, мокрый снег и дождь.
В Запорожье температура ночью -5°, днем +4°, пасмурно.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -13°, а днем 0°, пасмурно, мокрый снег и дождь.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -13°, днем +1°.
В Днепре температура ночью будет -7°, днем +2°, пасмурно.
В Симферополе в понедельник будет пасмурно, -3°...+6°.
В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем +3°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -8°, днем +2°.