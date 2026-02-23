Рассказываем, какая ожидается индексация пенсий в 2026 году в Украине, и кто под нее попадает.

В марте пройдет очередная индексация пенсий 2026 - Украина с 1 марта проведет плановый перерасчет выплат. Разбираемся, на какую прибавку можно рассчитывать, для кого она будет заметной, а кто практически не почувствует повышения, а также какие категории пенсионеров не подпадут под индексацию.

Что такое индексация пенсий

Индексация пенсий в Украине предусмотрена законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" с 2024 года. Ее цель - пересматривать пенсионные выплаты, чтобы они не "съедались" ростом цен и зарплат. То есть, если все дорожает, то пенсии тоже должны расти - быть проиндексированы.

В 2014-2016 годах, в период финансового кризиса, индексацию временно приостановили, но после пенсионной реформы в 2017 году возобновили. Дату и порядок проведения индексации устанавливает правительство.

С 2019 года индексация пенсий ежегодно проходит 1 марта. Размер прибавки считают по понятной формуле: учитывают инфляцию и то, как выросла средняя зарплата по стране.

Другими словами, чем выше инфляция и зарплаты - тем больше может быть мартовская прибавка к пенсии. К примеру, для пенсионеров, которые вышли на пенсию до 31 декабря 2018 года, повышение в 2021 году составляло+11%, в 2024 году - +7,96%, в 2025-м - +11,5%.

Индексация пенсий в Украине в 2026 году - какого ждать повышения с 1 марта

Как писал ранее УНИАН, в этом году ожидается индексация пенсий на уровне 12,1%, и это составляет на 4% больше, чем индекс инфляции в прошлом году. "Эта индексация касается полностью всех пенсионеров, которые получают пенсии непосредственно из Пенсионного фонда", - отметил министр соцполитики Денис Улютин.

Также, подчеркнул Улютин, впервые за много лет Пенсионный фонд начинает год с утвержденным бюджетом - он без дефицита и его объем превышает 1,2 трлн грн: "Это означает предсказуемость в первую очередь для более 10 миллионов пенсионеров".

При этом нынешние пенсии остаются низкими: средняя пенсия в 2026 году - около 6 500 грн, но более 4,3 млн пенсионеров получают меньше 6 тысяч. Поэтому индексация - это часть более широких изменений в системе.

Во время "Часа вопросов к правительству" министр также отметил, что уже разработана новая модель пенсионной системы, для которой готовят законопроект. Согласно новой модели, базовая пенсия будет гарантирована не ниже 6 000 грн, солидарная часть будет напрямую зависеть от уплаченных взносов без влияния случайных факторов, например, года выхода на пенсию, а профессиональные пенсии заменят специальные.

Индексация пенсий 2026 - на сколько вырастут выплаты и кому не стоит ожидать повышения

Особенность индексации пенсии в том, что она применяется не ко всей фактической сумме выплат, а к базовому размеру пенсии - то есть, к "чистой", без доплат. Поэтому для тех, у кого базовая пенсия выше, прибавка будет заметной, а для других она почти не изменит размер ежемесячной выплаты.

Мартовская индексация коснется практически всех категорий пенсионеров, за исключением трех. Не будут проиндексированы выплаты:

у пенсионеров, выплаты которых уже повышали до минимального уровня;

у тех, кто получает максимальную пенсию - 25 950 грн;

у прокуроров и судей в отставке.

Для тех, кому проиндексируют выплаты, процент индексации, как уже говорили, составит 12,1%. Касательно минимальной и максимальной суммы повышения, то постановления правительства с точными суммами пока нет. Ожидается, что минимальное повышение будет не менее 100 грн, как это было в 2025 году. Что касается максимального повышения, то в прошлом году оно могло достигать 1500 грн.

