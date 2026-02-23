Это место повидало немало известных личностей, оставивших свой след в истории.

Ранее 15-я, а ныне 3-я больница Харькова, известная как Сабурова дача – это своего рода целый памятник, свидетельствующий об изменениях в обществе и медицине города.

Тем не менее, далеко не все харьковчане знают, что такое Сабурова дача и о чем говорит это название.

Почему Сабурова дача так называется – история

Необычное название связано с Петром Сабуровым, генерал-губернатором Слободской Украины XVIII века. По легенде, его дочь страдала каким-то неизлечимым психическим расстройством, и чтобы уберечь ее от городской суеты, губернатор решил построить для нее поместье в тихом и отдаленном месте.

После смерти Сабурова его усадьба перешла к общественным учреждениям, и уже в начале XIX века из нее сделали дом для ухода за умалишенными, но народное название закрепилось – Сабурова дача.

Учреждение быстро разрослось и стало крупной психиатрической больницей. В разные годы ее называли по номерам: № 36, затем № 15, а сегодня это Харьковская областная клиническая психиатрическая больница № 3, хотя многие горожане все еще называют ее 15 больница – Харьков всегда чтил свою историю. Расположено здание между улицей Академика Павлова и Салтовским шоссе.

К концу XIX века Сабурова дача в Харькове стала одной из крупнейших психиатрических больниц в стране и даже обзавелась собственным профильным научным центром. Здесь работали известные врачи, проводились конференции и создавались первые учебники по психиатрии на русском языке.

В то время в больнице работали люди, которые позже стали всемирно известными психиатрами: Владимир Алексеевич Гиляровский, Тихон Иванович Юдин, Павел Иванович Ковалевский.

Приблизительно в это же время в больнице начинают проводить сложные нейрохирургические операции, которые впоследствии прославят здешних специалистов в научных кругах.

В начале XX века в заведении, под видом пациентов, скрывались революционеры, создав первую нелегальную ячейку большевистской партии в Украине. В 1905 году, во время политических волнений в стране, члены подполья даже организовали восстание, которое, впрочем, было быстро подавлено.

С Сабуровой дачей связаны имена известных деятелей искусства и литературы, которые здесь лечились или проходили обследования: Владимир Сосюра, Аркадий Гайдар, Михаил Врубель, Всеволод Гаршин и другие. Кстати, одним из постояльцев больницы был городской сумасшедший Олег Митасов, о котором у нас уже был материал.

В 1961 году на территории "дачи", под начальством Украинского института усовершенствования врачей (ныне Харьковская медицинская академия последипломного образования), была открыта первая в мире кафедра психотерапии, навсегда внеся это место в анналы истории.

Сегодня 3-я больница или Сабурова дача, история которой уже перешагнула порог в 230 лет, продолжает свою работу, хотя большинство ее корпусов давно пришли в непригодное состояние и не используются по назначению, в оставшихся все еще продолжают лечить людей, хотя и эти постройки выглядят довольно плачевно.

