Во Львове в начале недели объявили I уровень опасности: что происходит (инфографика)

Синоптики предупреждают о сильном ветре и опасности на дорогах.

Во Львове неделя начинается со штормового предупреждения. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, по территории Львовской области и городу Львову 23 февраля порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Кроме того, синоптики предупреждают о гололеде на дорогах.

Из-за непогоды на Львовщине объявлен I уровень опасности, желтый.

23 февраля погоду на Львовщине будут определять атмосферные фронты с запада.

Будет облачно с прояснениями. Время от времени дождь, местами с мокрым снегом. Ночью и утром слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер будет 9-14 м/с, порывы его достигнут 15-20 м/с. Температура по области +3°...+8°, во Львове столбики термометров покажут +5°...+7°.

По данным синоптиков, в ближайшие дни температура постепенно будет повышаться: ночи еще останутся холодными, а днем уже станет теплее. Ожидается чередование осадков: от снега до мокрого снега и дождя.

Напомним, сегодня в Украину ворвется потепление с дождями и мокрым снегом. Только на востоке сегодня будет преимущественно сухая погода. Температура 23 февраля повысится по всей стране до небольших "плюсов".

