В Украине объявили I уровень опасности из-за непогоды: достанется и Киеву (карта)

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра, налипании мокрого снега и опасности на дорогах.

В Украину пришло потепление, а вместе с ним и осадки. О непогоде 23 февраля предупреждает Украинский гидрометцентр.

"23 февраля в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях налипание мокрого снега", - предупреждают синоптики.

Также на дорогах страны, кроме юга и юго-востока, образуется гололедица.

Видео дня

Кроме того, в Карпатах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Из-за непогоды синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

Погода 23 февраля

Сегодня в Украине будет облачно. Днем в Украине, кроме востока и юго-востока, пройдет умеренный мокрый снег и дождь. В северных, Винницкой, а также в Черкасской и Полтавской областях ожидается налипание мокрого снега, местами гололед. На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, гололедица.

Ветер будет 7-12 м/с, в Карпатах порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла, на западе и в южной части страны потеплеет до +2°...+7°.

В столице сегодня будет облачно. Ожидается мокрый снег, местами с дождем; налипание мокрого снега, по области местами гололед. На дорогах гололедица. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с. Температура по Киевской области ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве ночью и днем будет около 0°.

В столице на сегодня также объявлен I уровень опасности из-за налипания мокрого снега и скользких дорог.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения транспорта", - предупреждают синоптики жителей столицы.

Вас также могут заинтересовать новости: