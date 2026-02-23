Магнитные бури 23 февраля: будет ли шторм в начале недели (график)

Ученые говорит ,что скорость солнечного ветра повышена.

В воскресенье, 22 февраля, на Земле зафиксировали небольшую магнитную бурю и сегодня она, скорее всего, продолжится. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

По данным портала, К-индекс уже поднялся до 4,7 а магнитная буря начинается с отметки 5.

В Британской геологической службе пояснили, что на нашу планету повлиял поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры. Именно из-за него геомагнитная активность повышается до уровня G1.

Магнитные бури - как защитить организм

Магнитные бури - это периоды повышенной геомагнитной активности, которые могут влиять на самочувствие метеозависимых людей. Считается, что в такие дни чаще появляются головная боль, слабость, перепады давления и раздражительность. Чтобы снизить нагрузку на организм, важно высыпаться, пить достаточно воды и уменьшить потребление кофе и алкоголя. Полезны лёгкие прогулки на свежем воздухе и умеренная физическая активность. Людям с хроническими заболеваниями стоит контролировать давление и придерживаться рекомендаций врача. Спокойный режим дня и снижение стресса помогут легче пережить период магнитных бурь.

