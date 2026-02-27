Глава МИД Ганы раскрыл количество африканцев, вовлеченных Россией в войну против Украины

Россия завербовала почти 1,8 тысячи африканцев из 36 стран для войны против Украины.

Министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблакава обещает бороться с незаконными преступными схемами вербовки африканцев на войну против Украины. Об этом глава МИД Ганы сообщил в социальной сети Facebook по итогам визита в Киев.

В частности, как отметил Аблакава, украинские власти со ссылкой на собственные достоверные разведывательные данные сообщили о количестве африканцев, привлеченных Россией к войне против Украины.

"Они задокументировали 1 тыс. 780 африканцев из 36 стран, которых заманили преступные сети торговли людьми присоединиться к войне против Украины", - подчеркнул глава МИД Ганы.

При этом, как добавил министр, "еще более удручающим и страшным" является то, что, как считается, 272 жителя Ганы попали на войну с 2022 года. По имеющимся оценкам, 55 из них погибли, а еще двое попали в плен как военные.

"Как ответственное правительство, мы не можем закрывать глаза на эту болезненную статистику. Это не просто цифры, они представляют человеческие жизни, надежду многих ганских семей и нашего государства. По этой причине правительство полно решимости повышать осведомленность и начинать интенсивную общественную образовательную кампанию, чтобы защитить нашу молодежь", – подчеркнул Самуэль Окудзето Аблакава.

При этом он добавил, что администрация президента Ганы Джона Магами в пределах своей юрисдикции настроена отслеживать и устранять все схемы незаконного найма на войну.

"Это не наша война, и мы не можем позволить нашей молодежи стать живым щитом для других", - подчеркнул глава МИД.

Африканские наемники в войне в Украине

Как сообщал УНИАН, по данным американского телеканала CNN, российские вербовщики делают привлекательные обещания африканцам о найме на работу, но в реальности выходцы из Африки получают принудительную военную службу в составе оккупационной армии на передовой в Украине.

В начале декабря сообщалось, что в боях вблизи Лимана в Донецкой области появились наемники из Африки.

