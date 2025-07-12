Фицо заявил, что если до вторника не получит гарантий защиты от последствий запланированного прекращения импорта российского газа, то пакет санкций будет блокировать и дальше.

Словакия хочет до вторника, 15 июля, получить гарантии защиты от последствий запланированного прекращения импорта российского газа, которые являются условием для поддержки 18-го пакета санкций Евросоюза против России. Об этом в субботу заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пишет Bloomberg.

По словам Фицо, он обсуждал этот вопрос с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и назвал переговоры "чрезвычайно сложными".

"Мы хотим решить этот вопрос до вторника, поскольку напряженность растет со всех сторон", - сказал Фицо журналистам, повторив свою позицию относительно прекращения поставок российского газа: мол, такой шаг приведет к росту цен на энергоносители и повредит конкурентоспособности Словакии.

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Он требует, чтобы ЕС подготовил меры для снижения высоких затрат на транзит, предоставления финансовой поддержки домохозяйствам и промышленности в случае роста цен на энергоносители, а также предложил правовые гарантии в случае, если Словакия столкнется с арбитражем со стороны российского "Газпрома" относительно потенциального нарушения контракта на сумму 16 миллиардов евро.

Если же Словакия не получит необходимых гарантий, она готова и дальше блокировать одобрение европейских санкций против России, заверил Фицо.

Планируется, что министры иностранных дел Европейского Союза встретятся во вторник и смогут проголосовать за новый пакет санкций.

18-й пакет санкции ЕС против России: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в июне в Евросоюзе заявили о намерении ввести санкции против России одновременно с США, чтобы подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к мирным переговорам. Отмечалось, что 18-й пакет санкций ЕС будет включать ограничения для компаний, связанных с двумя газопроводами Nord Stream между Россией и Германией, а также снижение предельного уровня цен на нефть.

Впрочем, Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций против РФ. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, такое решение было принято в ответ на планы ЕС поэтапно отказаться от импорта российских энергоносителей. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил, что Словакия не поддержит пакет санкций, если Еврокомиссия не предложит путь решения ситуации, в которой, по его словам, окажется Словакия, если блок постепенно откажется от импорта российских энергоносителей.

Тем временем и Эстония угрожает заблокировать новый пакет санкций ЕС. Таллинн, в частности, требует, чтобы в документе осталось снижение предельных цен на российскую нефть. Министр иностранных дел страны Маргус Цахкна считает, что установление более низкой цены будет самой сильной частью нового пакета. По его словам, снижение цены с нынешних 60 долларов за баррель до 45 было включено в первоначальный проект Европейской комиссии.

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