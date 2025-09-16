У прогрессистов закончилось терпение в отношении Фицо, который сблизился с президентом РФ Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином.

Европейский альянс социалистических партий окончательно исключит партию премьер-министра Словакии Роберта Фицо "Смер" на съезде в следующем месяце. Об этом сообщили четыре источника, непосредственно знакомые с решением, изданию Euractiv.

Председатель Партии европейских социалистов (ПЕС) Стефан Лёвен, бывший премьер-министр Швеции, представит вопрос об исключении на ратификацию делегатам, соберущимся в Амстердаме 16 октября.

Отмечается, что ПЕС объединяет общенациональные социалистические и социал-демократические партии из всех стран Европейской экономической зоны, а также Великобритании.

"Это решение было принято после того, как у прогрессистов закончилось терпение в отношении Фицо, который сблизился с президентом РФ Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином и обвиняется в попрании верховенства закона в стране. В октябре 2023 года "Смер" был отстранён от должности после формирования правительства с националистической партией SNS", - сказано в статье.

Важно, что исключение ещё больше изолирует Фицо на европейском уровне, лишив его возможности вернуться в мейнстрим, где он когда-то счастливо обосновался. В Брюсселе и Страсбурге его законодатели уже действуют на задворках парламента, и он сорвал усилия ЕС по введению санкций против России и снижению зависимости от энергетических поставок Москвы.

Заявления Фицо

Ранее Фицо сравнил Украину с "травой" в споре "слонов", комментируя предстоящий саммит лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. В частности, он заявил, что неважно, о чем договорятся Трамп и Путин - больше всего пострадает Украина.

