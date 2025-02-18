Истинные цели этой политики Трампа остаются туманными, а его стремление к безграничной власти вызывает тревогу среди европейцев.

В течение многих лет европейские лидеры пытались уменьшить свою зависимость от США, особенно при непредсказуемых администрациях под лидерством Дональда Трампа. Однако в понедельник, на срочной встрече в Париже, их сомнения уступили место осознанию новой реальности, в которой главный союзник Европы начал больше действовать как конкурент, пишет The New York Times.

План президента Трампа по мирным переговорам с Владимиром Путиным, в которых не предусмотрено участие украинцев или европейцев, шокировал Берлин, Лондон и Париж. Это заставляет европейские столицы принимать сложные решения, идти на болезненные компромиссы и брать на себя новые финансовые обязательства.

Сейчас обсуждается вариант размещения миротворческих сил Великобритании, Франции, Германии и других стран в Украине. Также европейские правительства признают необходимость существенного увеличения оборонных бюджетов. Даже если это не будет 5% ВВП, как требует Трамп, то все равно придется вернуться к уровням военных расходов, которые существовали во время холодной войны в начале 1980-х.

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"Понятно, что сейчас все в приподнятом настроении", - сказал Лоуренс Фридман, почетный профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона. - "Понятно, что бы ни случилось, Европе придется активизироваться".

Это ставит европейских лидеров в сложную ситуацию. Хотя поддержка Украины среди населения остается высокой, отправка военных в потенциально опасную миротворческую миссию может быстро стать политическим риском. Оценки численности таких сил разнятся, но их содержание потребует значительных финансовых затрат в период ограниченных бюджетов.

С практической точки зрения реализовать миротворческую миссию будет крайне сложно без материально-технической поддержки США. Эксперты отмечают, что американские гарантии безопасности играют ключевую роль в политическом решении европейских правительств, ведь в некоторых странах необходимо одобрение парламента.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что "американский механизм защиты является единственным способом эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину".

Профессор Фридман предполагает, что чиновники администрации Трампа, в частности госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майкл Волц, понимают реалии ситуации и не намерены отказывать Европе в поддержке. В то же время он отмечает, что истинные цели Трампа остаются туманными, а его стремление к безграничной власти вызывает тревогу среди европейцев.

"В прошлом вы считали, что это серьезная, компетентная страна", - сказал профессор Фридман. - "Неприятно думать, что это может быть не так. Есть ощущение, что границ просто нет".

Кроме политических и экономических вызовов, европейские лидеры пытаются понять долгосрочную стратегию Трампа в отношении Украины. Глава Пентагона Пит Гегсет своими заявлениями намекнул на уменьшение американской поддержки военных усилий Киева - что вызывает разочарование в европейских столицах, хотя неофициально некоторые лидеры разделяют этот подход.

"Если ситуация на месте значительно не улучшится в пользу Украины, трудно представить, чтобы Россия подписала соглашение, которое позволяет большому количеству войск НАТО - в том числе британских - на ее границе", - сказал Малкольм Чалмерс, заместитель генерального директора Королевского института объединенных служб в Лондоне.

Профессор Фридман считает, что Трампу придется убедить Путина согласиться на условия, которые будут приемлемы для Зеленского, что выглядит маловероятным.

"Мы очень далеки от обстоятельств, когда это имеет смысл", - отметил он относительно перспектив миротворческой миссии. - "Я не могу пройти мимо несовместимости между тем, что может предложить Трамп, и тем, чего хотят русские".

Европа в ожидании переговоров о мире

Как сообщал УНИАН, США организовали переговоры с Россией, а затем проведут диалог с Украиной, пытаясь начать процесс мирных переговоров. Европу за стол переговоров не позвали.

В ответ на это европейские лидеры собрались во Франции. Как известно, во встрече европейских лидеров в Париже приняли участие канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер Польши Дональд Туск, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

После встречи генсек НАТО Марк Рютте заявил, что европейские страны готовы не только усилить собственную безопасность, но и возглавить предоставление гарантий безопасности для Украины.

В то же время, по данным западных СМИ, во время саммита лидеры не пришли к согласию в вопросе отправки миротворческих войск в Украину.

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