Европа готова сделать шаг вперед, сказал он.

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте рассказал об итогах экстренного саммита европейских лидеров в Париже.

Вечером он написал в микроблоге X, что европейские страны готовы не только усилить собственную безопасность, но и возглавить предоставление гарантий безопасности для Украины. Он не раскрыл конкретных решений, добавив, что детали требуют уточнения:

"Европа готова и хочет сделать шаг вперед. Возглавить предоставление гарантий безопасности для Украины. Готова и хочет инвестировать гораздо больше в нашу безопасность. Детали еще предстоит согласовать, но обязательства четкие".

Что известно о саммите в Париже

Как известно, 17 февраля во Франции европейские лидеры обсудили ряд ключевых вопросов, связанных с войной в Украине, безопасностью и будущим континента.

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В частности, обсуждалась необходимость предоставления Украине реальных гарантий безопасности и расширения европейского оборонного сотрудничества.

Накануне премьер Великобритании Кир Стармер, который присутствовал на этой встрече, заявил о готовности отправить британские войска в Украину для обеспечения выполнения потенциального мирного соглашения.

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