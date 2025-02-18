Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте рассказал об итогах экстренного саммита европейских лидеров в Париже.
Вечером он написал в микроблоге X, что европейские страны готовы не только усилить собственную безопасность, но и возглавить предоставление гарантий безопасности для Украины. Он не раскрыл конкретных решений, добавив, что детали требуют уточнения:
"Европа готова и хочет сделать шаг вперед. Возглавить предоставление гарантий безопасности для Украины. Готова и хочет инвестировать гораздо больше в нашу безопасность. Детали еще предстоит согласовать, но обязательства четкие".
Что известно о саммите в Париже
Как известно, 17 февраля во Франции европейские лидеры обсудили ряд ключевых вопросов, связанных с войной в Украине, безопасностью и будущим континента.
В частности, обсуждалась необходимость предоставления Украине реальных гарантий безопасности и расширения европейского оборонного сотрудничества.
Накануне премьер Великобритании Кир Стармер, который присутствовал на этой встрече, заявил о готовности отправить британские войска в Украину для обеспечения выполнения потенциального мирного соглашения.