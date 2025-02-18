Она также сказала о намерениях обеспечивать долю ЕС в военной помощи Киеву в полной мере и "даже сделать больше".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала представителю США по вопросам Украины Киту Келлоггу, что Европейский Союз хочет "работать вместе с США, чтобы прекратить кровопролитие и помочь обеспечить справедливый и прочный мир, которого Украина и ее народ по праву заслуживают".

Об этом фон дер Ляйен сообщила в социальной сети X, информируя об итогах переговоров с Келлоггом.

Фон дер Ляйен также представила Келлоггу "планы Европы по увеличению производства и расходов на оборону, укрепление как европейского, так и украинского военного потенциала".

Видео дня

Она также сказала о намерениях обеспечивать долю ЕС в военной помощи Киеву в полной мере и "даже сделать больше".

"Подтверждая приверженность ЕС справедливому и длительному миру, президент повторила, что любая резолюция должна уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подкрепленные сильными гарантиями безопасности. Как президент дала понять: сейчас критический момент", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Европа в ожидании переговоров о мире

Как сообщал УНИАН, США организовали переговоры с Россией, а затем проведут диалог с Украиной, пытаясь начать процесс мирных переговоров. Европу за стол переговоров не позвали.

В ответ на это европейские лидеры собрались во Франции. Как известно, во встрече европейских лидеров в Париже приняли участие канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер Польши Дональд Туск, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

После встречи генсек НАТО Марк Рютте заявил, что европейские страны готовы не только усилить собственную безопасность, но и возглавить предоставление гарантий безопасности для Украины.

В то же время, по данным западных СМИ, во время саммита лидеры не пришли к согласию в вопросе отправки миротворческих войск в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: