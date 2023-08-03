Ограничения помогут обеспечить невозможность обхода российских санкций через Беларусь.

В четверг, 3 августа, Совет ЕС ввел новые санкции меры против Беларуси в связи с вторжением России в Украину и в ответ на причастность Минска к агрессии.

Как сообщается на сайте Еврокомиссии, новый пакет санкций обеспечивает более тесное согласование санкций ЕС в отношении России и Беларуси и поможет обеспечить невозможность обхода российских санкций через Беларусь.

Кроме того, новые санкции предусматривают запрет экспорта в Беларусь ряда особо чувствительных товаров и технологий, которые способствуют военно-техническому прогрессу страны.

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Вводится также дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли.

"Эти ограничительные меры вводятся в ускоренном порядке из-за срочности, связанной с борьбой с обходом определенных товаров и технологий с высокой степенью конфиденциальности", - говорится в сообщении.

Беларусь под санкциями

Напомним, что Беларусь поддерживает вторжение РФ в Украину и предоставила свою территорию для тренировок захватчиков и их операций на севере нашей страны. В начале года ЕС подготовил пакет санкций против Беларуси из-за ее соучастия в войне России в Украине.

По данным СМИ, санкции нацелены на энергетический и технологический секторы и во многом дублируют ограничения, которые Евросоюз ввел против России.

В то же время в апреле СМИ сообщали, что работа над санкциями против Беларуси тормозится из-за позиции некоторых стран, пытающихся добиться снятие ранее введенных ограничений по белорусскому калию.

Несколько дней назад стало известно, что послы Европейского Союза согласовали введение новых санкций против Беларуси за ее причастность к российской войне в Украине.

Ранее ЕС вводил санкции против белорусского диктатора Александра Лукашенко и его окружение, в частности, из-за поддержки российской агрессии против Украины. Кроме того, экономические, торговые и транспортные санкции против Беларуси из-за поддержки вторжения россиян в Украину вводила также Великобритания.

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