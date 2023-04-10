Отдельные страны пытаются добиться снятия ранее введенных ограничений в отношении беларуского калия.

В начале января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о санкциях против Беларуси из-за репрессий против оппозиции и поддержки агрессии РФ против Украины, однако с тех пор сдвигов в этом направлении так и не произошло.

По информации государственного Польское агентство прессы (PAP), санкции ЕС против Беларуси блокируют некоторые страны Западной Европы, которые хотят добиться снятия ранее введенных ограничений в отношении беларуского калия, используемого для производства удобрений.

Польша и страны Балтии не согласны с какими-либо послаблениями ограничений. Варшава также призывает к немедленной синхронизации санкции против РБ и РФ. Это будет предусматривать, в частности, введение запретов на экспорт авто из ЕС в Беларусь и импорт беларуской мебели на территорию блока. На этом фоне Швеции, которая сейчас председательствует в ЕС, вменяют отсутствие стремления найти быстрый компромисс.

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"Шведы с этим практически ничего не делают. ... Мы были очень разочарованы этим отсутствием амбиций касательно санкций против Беларуси, которые так необходимы из-за преследования оппозиции в этой стране, участия в войне на стороне России, а также планов по размещению ядерного оружия на ее территории. …. Мы хотим новых санкций, но не ценой отмены тех, которые были приняты ранее", – говорит посол Польши в ЕС Анджей Садось.

Отмену санкций в отношении беларуского калия обосновывают проблемой продовольственной безопасности в условиях войны в Украине, однако с этими аргументами согласны не все.

"Беларуский калий можно экспортировать через Россию. Мы просто хотим, чтобы его не экспортировала Польша или Литва. Аргумент о продовольственной безопасности является ложным, поскольку на международных рынках беларуский калий вытеснен канадским. Цены на них схожи", - сказал PAP один европейский дипломат.

Известно, что следующая встреча послов ЕС в Брюсселе по этому поводу запланирована на вторую половину апреля.

Санкции против Беларуси

Ранее ЕС вводил санкции против беларуского диктатора Александра Лукашенко и его окружения, в частности, из-за поддержки российской агрессии против Украины. В феврале Европейский союз продлил эти санкции до конца февраля 2024 года. Осенью Польша, Литва, Эстония, Латвия и Ирландия выступили за синхронизацию санкций ЕС против России и Беларуси. В январе глава ЕС Урсула фон дер Ляйен пообещала расширение санкции против Ирана и Беларуси из-за поддержки Москвы.

Экономические, торговые и транспортные санкции против Беларуси из-за поддержки вторжения россиян в Украину вводила также Великобритания. Также меры принимали США, в санкционный списки попали беларуские госпредприятия, чиновники и самолет Лукашенко.

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