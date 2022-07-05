Соответствующее решение принято из-за активного содействия режиму Александра Лукашенко Владимиру Путину и вторжению российских войск в Украину.

Правительство Великобритании сегодня вводит новые экономические, торговые и транспортные санкции против Беларуси, поскольку режим Александра Лукашенко продолжает активно содействовать вторжению российских войск в Украину.

Соответствующее сообщение размещено на сайте Кабинета министров Великобритании.

Как отмечается, пакетом распространены некоторые значительные ограничительные меры против России на Беларусь, включая запрет на импорт и экспорт товаров на сумму около 60 млн фунтов.

Это включает: экспорт товаров нефтепереработки; экспорт передовых технологических компонентов; экспорт предметов роскоши, включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки; импорт белорусского чугуна и стали.

Правительство Великобритании также ограничивает доступ Беларуси к британскому сектору финансовых услуг мирового класса-запрещает большему количеству белорусских компаний выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Лондоне.

В правительстве отмечают, что "белорусский режим активно способствовал путинскому вторжению, позволяя России использовать свою территорию, чтобы зажать Украину, запуская войска и ракеты со своего рубежа, позволяя летать российским самолетам через их воздушное пространство". Также Александр Лукашенко открыто поддержал нарратив Кремля, утверждая, что Киев провоцирует Россию", чтобы оправдать кровавое вторжение Путина.

"Сегодняшние мероприятия базируются на широкомасштабных мероприятиях, которые правительство Великобритании ввел в отношении Беларуси, включая повышение на 35% тарифов на ряд товаров, происходящих из Беларуси, и санкции против Лукашенко и чиновников правительства за нарушение прав человека и подрыв демократии", - отмечается в сообщении британского правительства.

Напомним, рано утром 24 февраля войска России вторглись в Украину, в частности, с территории Беларуси. Ряд стран Запада, в том числе Британия, ввели новые санкции против РФ и Беларуси.

В конце марта британские власти ввели санкции против владельцев российских банков и финансовых учреждений. Кроме того, были введены ограничительные меры против крупных российских и беларуских компаний, связанных с оборонной сферой.

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