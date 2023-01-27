Санкции будут нацелены на энергетический и технологический секторы.

В Европейском Союзе подготовили новый пакет санкций против Беларуси за ее соучастие в полномасштабном вторжении России в Украину. Они во многом дублируют ограничения, которые Евросоюз ввел против России.

Как сообщает Bloomberg, ограничения коснутся, в частности, экспорта ключевых технологий и энергетического сектора. Речь идет о запрете экспорта товаров и технологий двойного назначения, которые используются в военных целях и могут усилить промышленный потенциал страны.

Кроме того, против Беларуси могут ввести санкции на нефть, уголь, стальную продукцию и золото, торговые ограничения на предметы роскоши, инвестиции и оказание определенных услуг, а также меры, которые могут ударить по авиационному и энергетическому секторам и ключевым источникам доходов Беларуси.

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Проект содержит исключения для медикаментов, сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также разрешения на соответствующие финансовые операции с участием лиц, попавших под санкции. Кроме того, будет возможность преследовать тех, кто помогает обходить санкции, наложенные на белорусских физических и юридических лиц.

Для принятия нового пакета санкций против Беларуси потребуется согласие всех стран-членов ЕС.

Санкции против Беларуси

5 июля 2022 года правительство Великобритании ввело новые экономические, торговые и транспортные санкции против Беларуси, поскольку режим Александра Лукашенко продолжает активно способствовать вторжению российских войск в Украину.

В октябре 2022 года Польша, Литва, Эстония, Латвия и Ирландия выступили с позицией, что Евросоюз должен ввести против Беларуси такие же санкции, как против России.

Кроме того, 15 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 198 граждан Российской Федерации, Украины и Беларуси. Ограничительные меры вводятся сроком на 10 лет.

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