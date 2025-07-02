Среди пострадавших пятеро пациентов и три медицинские сестры.

Вчера около 23:00 российские оккупанты из артиллерии нанесли удар по одной из больниц в Херсоне.

Как сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, из-за вражеской атаки разбито здание учреждения здравоохранения, пострадали пять пациентов и три медицинских сестеры.

"44-летнюю сотрудницу больницы госпитализировали со взрывной травмой, контузией и осколочным ранением грудной клетки. Еще двое, 54 и 44 года, лечатся амбулаторно", - детализировал он.

Видео дня

В больнице продолжают находиться и четверо пострадавших пациентов - мужчины, 58 и 60 лет, а также женщины, 64 и 57 лет. У них - взрывные травмы, контузии и различные осколочные ранения.

Еще одной 69-летний пострадавшей оказали помощь, от госпитализации она отказалась.

Ситуация в Херсонской области

Недавно военные рассказали, что россияне придумали подлый способ охоты на спасателей в Херсоне. В общем город превратился в сплошную "сафари-зону" для военных РФ.

А в июне оккупанты активизировались в районе Антоновских железнодорожного и автомобильного мостов в Херсоне, однако успеха не имели.

Вас также могут заинтересовать новости: