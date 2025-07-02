Эксперты отметили, что украинцы обратили внимание на золото.

Начало недели оказалось довольно-таки бурным. Курс доллара растет, а курс евро и вовсе устанавливает рекорды почти каждый день.

Эксперты в комментарии ТСН рассказали, выгодно ли сейчас покупать доллары в Украине, или все же лучше обратить внимание на евро.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин предлагает постепенно накапливать валюту в расчете на то, что в следующем году курс доллара может значительно вырасти.

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При этом глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский рекомендует покупать доллары, пока американская валюта дешевеет. Кроме того, он указал, что украинцы скупают банковское золото.

"В прошлом году, когда цены на золото были сравнительно низкими, украинцы сдавали золото и покупали доллары, а стоило делать наоборот. За последние полгода цена золота выросла на 25%", - отметил Забловский.

В свою очередь эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин также обратил внимание на то, что украинцы больше инвестируют в золото.

"Золото стоит покупать по правилу "приобрел и забыл", причем забыл лет на десять. Поэтому для широкой публики мой совет такой: зарабатывать за более короткий промежуток времени на гривне. То есть на краткосрочных банковских депозитах сроком действия 90-100 дней и облигациях внутреннего государственного займа - ОВГЗ. Покупать доллары можно для диверсификации инвестиционного портфеля, а евро - если их использовать в ближайшее время как средство расчета, например, при поездках в Европу", - делится своими советами эксперт.

Что касается продажи долларов, то эксперты не советуют этого делать. По их мнению, можно продать евро, если валюту покупали около года назад.

Курс доллара в Украине - прогноз экспертов до конца недели

Аналитик Алексей Козырев считает, что ситуация на украинском валютном рынке до 4 июля будет неординарной. По его мению, курс доллара в банках будет в пределах коридора от 41,25 до 42,25 гривни, а в обменниках - в пределах от 41,35 до 42,20 гривни.

При этом директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что стоимость валют может попасть в штормовую "болтанку", но это временно. По его мнению, курс долара до 6 июля ожидается на уровне 41,6-42 грн/долл., а курс евро - 46,5-48,5 грн/евро.

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