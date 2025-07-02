На войне в Украине погиб бывший солдат британской армии Бен Лео Берджесс. Он служил оператором беспилотника.
Как сообщало издание The Telegraph, 33- летний Берджесс с позывным Budgie был убит в Андреевке Сумской области 20 июня.
Издание детализировало, что Берджесс из Портсмута, он добровольно присоединился к украинской армии в 2022 году после широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Во время своей службы он принял участие в некоторых из самых жестоких боев.
Берджесс служил в 78 десантно-штурмовом полку и сначала был направлен в Запорожскую область. Затем военный перешел в медицинскую эвакуацию на Донбасс. И уже после этого он начал специализироваться на управлении беспилотниками.
Его друг и коллега - британский доброволец, известный по позывному "Азраил" рассказал: "Он был одним из лучших наших пилотов. Он приехал в Украину, потому что искренне верил в ее свободу. И он погиб, сражаясь за нее".
Военный добавил, что Budgie был храбрым и отлично воевал. "Мы были последними двумя иностранными бойцами в нашем полку. Он был моей семьей здесь. Я потерял много друзей на этой войне, но он - моя самая большая потеря", - сказал "Азраил".
Британского военного похоронили в Киеве. На прощание с защитником пришли его 40 друзей, родственники и солдаты его полка.
Затем на Майдане Незалежности побратимы британца установили флаг в его честь у мемориала павшим солдатам.
Ситуация в Сумской области
В районе села Андреевка в последние пару недель шли ожесточенные бои. Оно было взято оккупантами в начале июня, а затем 22 июня снова отбито Украиной.
Кремль начал наступать в Сумской областив мае, чтобы создать так называемую "буферную зону". Однако, несмотря на то, что РФ выделяет большие силы для атак, украинским войскам удалось замедлить российское продвижение на Сумском направлении.