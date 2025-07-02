Бен Лео Берджесс добровольно пошел воевать против РФ в 2022 году и принимал участие в некоторых из самых жестоких боев.

На войне в Украине погиб бывший солдат британской армии Бен Лео Берджесс. Он служил оператором беспилотника.

Как сообщало издание The Telegraph, 33- летний Берджесс с позывным Budgie был убит в Андреевке Сумской области 20 июня.

Издание детализировало, что Берджесс из Портсмута, он добровольно присоединился к украинской армии в 2022 году после широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Во время своей службы он принял участие в некоторых из самых жестоких боев.

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Берджесс служил в 78 десантно-штурмовом полку и сначала был направлен в Запорожскую область. Затем военный перешел в медицинскую эвакуацию на Донбасс. И уже после этого он начал специализироваться на управлении беспилотниками.

Его друг и коллега - британский доброволец, известный по позывному "Азраил" рассказал: "Он был одним из лучших наших пилотов. Он приехал в Украину, потому что искренне верил в ее свободу. И он погиб, сражаясь за нее".

Военный добавил, что Budgie был храбрым и отлично воевал. "Мы были последними двумя иностранными бойцами в нашем полку. Он был моей семьей здесь. Я потерял много друзей на этой войне, но он - моя самая большая потеря", - сказал "Азраил".

Британского военного похоронили в Киеве. На прощание с защитником пришли его 40 друзей, родственники и солдаты его полка.

Затем на Майдане Незалежности побратимы британца установили флаг в его честь у мемориала павшим солдатам.

Ситуация в Сумской области

В районе села Андреевка в последние пару недель шли ожесточенные бои. Оно было взято оккупантами в начале июня, а затем 22 июня снова отбито Украиной.

Кремль начал наступать в Сумской областив мае, чтобы создать так называемую "буферную зону". Однако, несмотря на то, что РФ выделяет большие силы для атак, украинским войскам удалось замедлить российское продвижение на Сумском направлении.

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