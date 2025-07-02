Дата 2 июля полна интересных обычаев и запретов. Православные чествуют мощную чудотворную икону, а праздник сегодня в Украине посвящен сразу трем незаменимым профессиям. С этим днём связано несколько давних запретов, особенно для женщин.
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник в мире
- Что за праздник сегодня народный
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник церковный
Ранее в старом христианском календаре эту дату посвящали мученику Зосиме Апполониадскому. Однако приверженцам нового стиля может быть интересно, какой праздник 2 июля отпраздновать им. Им надо чествовать митрополита Фотия Киевского и Честную Ризу Богородицы, а также Ахтырскую икону Божьей Матери. Последняя, по поверьям, обладает чудесными свойствами и выполняет молитвы о достижении желаемого.
Какой сегодня праздник в Украине
Немало прославленных украинцев были именинниками сегодняшней даты. Это певец Лесь Чишко, литературовед Дмитрий Чалый, художник Петр Андрусив, военнослужащая Яна Зинкевич, солдат ВСУ и Герой Украины Александр Гарбуз.
В рабочем календаре 2 июля - праздник сразу трёх профессий. ВДень Военно-Морских Сил ВСУ поздравляем защитников, которые защищают Родину на море и на суше, а в День работников морского и речного флота - всех гражданских, работающих на кораблях. В День налоговой службы поздравления принимают налоговики.
Какой сегодня праздник в мире
Международное торжество этой даты тоже связано с работой - День спортивного журналиста. Принято поздравлять всех, кто умеет понятно и захватывающе писать о спорте.
Другие праздники сегодня празднуются на уровне отдельных стран - это День полицейского в Азербайджане, Праздник конных скачек в Италии, День флага в Узбекистане, День сельского хозяйства в Аргентине.
Истории известны люди, которые родились 2 июля и получили мировую славу - богослов Томас Кранмер, композитор Кристофер Глюк, физик Уильям Брегг, писатель Герман Гессе, певица Эшли Тисдейл, актрисы Линдси Лохан и Марго Робби.
Что за праздник сегодня народный
В давние времена 2 июля крестьяне занимались обычными для этого периода хлопотами - работали в огороде, пололи сорняки, собирали урожай ранних овощей и ягод. Девушки умывались калиновым соком, чтобы оздоровить кожу.
Удачным считается сегодня праздник для добрых дел и помощи другим людям. Также это хорошая дата для пасечников и продавцов мёда.
Что нельзя делать сегодня
Для наших предков были важны приметы - единственный способ предсказать погоду на ближайшее время:
- если пчелы из ульев не улетают, то приближается дождь;
- насекомые агрессивные и часто жалят - к жаре;
- начали желтеть листья - к короткому лету;
- если разлились реки, то овощи уродятся.
Зная, какой сегодня церковный праздник, стоит прислушаться и к его запретам. Церковь запрещает мстить, завидовать, ругаться с другими людьми. Несчастливой приметой считается рубить деревья, особенно березы. Женщинам не стоит сплетничать и много говорить, иначе "наболтаете" беду.