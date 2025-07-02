2 июля - интересная дата с несколькими профессиональными праздниками.

Дата 2 июля полна интересных обычаев и запретов. Православные чествуют мощную чудотворную икону, а праздник сегодня в Украине посвящен сразу трем незаменимым профессиям. С этим днём связано несколько давних запретов, особенно для женщин.

Видео дня

Какой сегодня праздник церковный

Ранее в старом христианском календаре эту дату посвящали мученику Зосиме Апполониадскому. Однако приверженцам нового стиля может быть интересно, какой праздник 2 июля отпраздновать им. Им надо чествовать митрополита Фотия Киевского и Честную Ризу Богородицы, а также Ахтырскую икону Божьей Матери. Последняя, по поверьям, обладает чудесными свойствами и выполняет молитвы о достижении желаемого.

Какой сегодня праздник в Украине

Немало прославленных украинцев были именинниками сегодняшней даты. Это певец Лесь Чишко, литературовед Дмитрий Чалый, художник Петр Андрусив, военнослужащая Яна Зинкевич, солдат ВСУ и Герой Украины Александр Гарбуз.

В рабочем календаре 2 июля - праздник сразу трёх профессий. ВДень Военно-Морских Сил ВСУ поздравляем защитников, которые защищают Родину на море и на суше, а в День работников морского и речного флота - всех гражданских, работающих на кораблях. В День налоговой службы поздравления принимают налоговики.

Какой сегодня праздник в мире

Международное торжество этой даты тоже связано с работой - День спортивного журналиста. Принято поздравлять всех, кто умеет понятно и захватывающе писать о спорте.

Другие праздники сегодня празднуются на уровне отдельных стран - это День полицейского в Азербайджане, Праздник конных скачек в Италии, День флага в Узбекистане, День сельского хозяйства в Аргентине.

Истории известны люди, которые родились 2 июля и получили мировую славу - богослов Томас Кранмер, композитор Кристофер Глюк, физик Уильям Брегг, писатель Герман Гессе, певица Эшли Тисдейл, актрисы Линдси Лохан и Марго Робби.

Что за праздник сегодня народный

В давние времена 2 июля крестьяне занимались обычными для этого периода хлопотами - работали в огороде, пололи сорняки, собирали урожай ранних овощей и ягод. Девушки умывались калиновым соком, чтобы оздоровить кожу.

Удачным считается сегодня праздник для добрых дел и помощи другим людям. Также это хорошая дата для пасечников и продавцов мёда.

Что нельзя делать сегодня

Для наших предков были важны приметы - единственный способ предсказать погоду на ближайшее время:

если пчелы из ульев не улетают, то приближается дождь;

насекомые агрессивные и часто жалят - к жаре;

начали желтеть листья - к короткому лету;

если разлились реки, то овощи уродятся.

Зная, какой сегодня церковный праздник, стоит прислушаться и к его запретам. Церковь запрещает мстить, завидовать, ругаться с другими людьми. Несчастливой приметой считается рубить деревья, особенно березы. Женщинам не стоит сплетничать и много говорить, иначе "наболтаете" беду.

Вас также могут заинтересовать новости: