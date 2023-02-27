Режим Лукашенко наказали за притеснения прав граждан и помощь РФ в нападении на Украину.

Европейский союз продлил санкции против белорусского диктатора Александра Лукашенко и его его ближайших соратников до конца февраля следующего года. Об этом сообщает официальный журнал Евросоюза.

"Учитывая тяжесть сохраняющейся ситуации в Беларуси и причастность Беларуси к незаконной агрессии Российской Федерации против Украины, целесообразно сохранить в силе все меры, предпринятые союзом. Решение должно быть продлено до 28 февраля 2024 года", – говорится в сообщении.

Под европейские санкции попали в общей сложности 243 физических лица, включая самого Лукашенко, а также 32 юридических лица. Ограничения предусматривают заморозку активов, а для физлиц – еще и запрет на въезд в Европу.

Видео дня

Ситуация в Беларуси – последние новости

26 февраля на одном из белорусских военных аэродромов партизаны сумели вывести из строя российский самолет дальней радиолокационной разведки А-50.

На фоне российского вторжения в Украину армия Беларуси уже больше года никак не может прекратить военные учения, очевидной целью которых является сковывание украинских резервов вдоль беларуской границы.

На днях в Беларуси утвердили смертную казнь за "государственную измену". Казнить смертью будут чиновников и военнослужащих.

Вас также могут заинтересовать новости: