В издании отметили, что дроны сделали войну в Украине более жестокой.

Даже на далеком расстоянии от линии фронта все, что движется на востоке Украины, является мишенью. Во время своего летнего наступления Россия все больше полагается на дроны всех типов, чтобы получить контроль над территорией Украины. Об этом пишет The New York Times.

"Под атакой дронов украинские солдаты пытаются удержать линии снабжения вокруг городов Константиновка, Покровск и Купянск. Еще большая опасность грозит гражданским лицам, которые остаются в своих домах, и гуманитарным организациям, которые пытаются их эвакуировать. Некоторые российские дроны могут поражать цели на расстоянии до 24 миль (38 километров - УНИАН)", - говорится в материале.

По словам представителя 28-й отдельной механизированной бригады Евгения Алхимова, передвижение к позициям и с них сейчас представляет наибольшую опасность для бойцов его бригады. Он отметил, что с приходом ночи становится все опаснее, ведь большинство российских дронов оснащены тепловизионными камерами.

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Военные добавляют, что атаки дронами с воздушными бомбардировками являются разрушительными.

По их словам, когда прибывают дроны и если есть зелень, то защитникам легче спрятаться, чтобы добраться до своих позиций. Однако если спрятаться негде, то передвигаться очень сложно.

В NYT подчеркивают, что в других областях Украины системы ПВО перехватывают беспилотники Shahed, которые Россия ежедневно запускает по стране.

"Но вблизи линии фронта развертывание дорогих систем противовоздушной обороны западного производства, таких как Patriot, может привести к их уничтожению. Поэтому солдаты, такие как те из 59-й штурмовой бригады, полагаются на менее эффективное оружие советских времен, такое как ЗУ-23, тяжелый пулемет на буксире", - добавляют в материале.

Также чтобы враг не обнаружил их оружие, украинские бойцы скрывают его под маскировочными сетками и роют окопы.

В то же время в NYT отметили:

"Дроны сделали войну более жестокой, увеличив количество жертв".

В издании подытожили, что во время своего наступления армия РФ с каждым днем приближается к восточным городам.

"Украинские солдаты и гражданские лица в расширяющейся зоне под угрозой дронов теперь цепляются за единственную надежду: выжить", - отметили в материале.

Война в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, 1 июля Силы обороны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ. Речь идет об АО "Саратоворгсинтез", мощности которого используют российские оккупанты для обеспечения своих подразделений, воюющих против Украины, горюче-смазочными материалами.

В Генштабе подтвердили попадание по территории объекта, в результате чего были повреждены технологические установки. Кроме того, на объекте произошел пожар, сейчас результаты поражения уточняются.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что армия РФ хочет добраться до границ пяти областей Украины. По его словам, у россиян есть "достаточно безумные политические цели, такие как выход на географические границы других областей Украины". Речь идет о Запорожье, Днепре, Харькове, Сумах и, вероятно, Чернигове. Таким образом, по словам Шмыгаля, РФ хочет увеличить свое переговорное преимущество и принести Украине предложения о капитуляции, что абсолютно неприемлемо.

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