Поставки оружия Украине могут и не возобновиться, если в Пентагоне выяснят, что боеприпасов не хватает или они нужны другим странам.

США приостановили поставку Украине ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) и других высокоточных боеприпасов.

Эти данные подтвердила одна из спикеров Белого дома Анна Келли, передает NBC News. Она отметила, что "решение принято, чтобы поставить интересы США на первое место". Оно было принято после ревизии Пентагоном военной поддержки и помощи, которую США оказывают другим государствам.

В Пентагоне решение пока не комментировали, но NBC News со ссылкой на источники приводит список оружия, которое перестанут отправлять Украине. Среди них средства как для ПВО, так и для фронта:

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перехватчики Patriot;

155-мм осколочно-фугасные гаубичные боеприпасы;

100 ракет Hellfire;

250 высокоточных ракетных систем GMLRS;

десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger, ракет класса "воздух-воздух" AIM и гранатометов.

Издание отметило, что передачу военной помощи Украине остановили на неопределенный срок. В частности, она может длиться как до завершения ревизии, так и вообще не возобновиться, если выяснится, что боеприпасов не хватает или они нужны другим странам.

Приостановка помощи США Украине

Ранее издание Politico сообщило, что Пентагон приостановил поставки зенитных ракет и ряда боеприпасов Украине.

Издание уточнило, что решение о приостановке выделения помощи было принято еще в начале июня. Однако оно вступило в силу только сейчас – "в то время, когда Украина отбивает одно из самых масштабных наступлений россиян.

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