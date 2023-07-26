Как сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, санкции касаются в основном авиации и товаров двойного назначения.

Послы Европейского Союза сегодня согласовали введение новых санкций против Беларуси за ее причастность к российской войне в Украине. Об этом сообщает на странице в X (Twitter) председательство Испании в Совете ЕС.

"Сегодня послы ЕС договорились о введении ограничительных мер, учитывая ситуацию в Беларуси и причастность Беларуси к российской агрессии против Украины. Эти меры предусматривают включение в списки физических и юридических лиц", - говорится в сообщении.

Как сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, санкции касаются в основном авиации и товаров двойного назначения. Йозвяк также отметил, что во введенных санкциях нет "никаких отступлений для белорусского калия".

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В то же время он спрогнозировал, что этот вопрос снова будет поднят осенью.

Санкции против Беларуси - что известно

В начале года сообщалось, что ЕС подготовил пакет санкций против Беларуси из-за ее соучастия в войне России в Украине. Как отмечали СМИ, санкции нацелены на энергетический и технологический секторы и во многом дублируют ограничения, которые Евросоюз ввел против России.

В то же время в апреле СМИ сообщали, что работа над санкциями против Беларуси тормозится из-за позиции некоторых стран, пытающихся добиться снятия ранее введенных ограничений по белорусскому калию.

Также ранее депутаты Европарламента призвали Международный уголовный суд рассмотреть возможность выдачи ордера на арест белорусского диктатора Александра Лукашенко за его причастность к депортации украинских детей.

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