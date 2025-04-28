По словам премьер-министра Гренландии, остров не продается.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что комментарии администрации президента США Дональда Трампа об острове являются неуважительными. Он подчеркнул, что "Гренландия не продается", несмотря на все попытки американского лидера заполучить над ней контроль, сообщает Fox News.

"Гренландия никогда, никогда не будет куском собственности, который может быть куплен кем угодно", - сказал Нильсен во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Премьер-министр Гренландии добавил, что разговоры с американскими чиновниками не были уважительными. Он подчеркнул, что в этой ситуации властям Дании и Гренландии нужно сплотиться.

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Помимо этого Нильсен поделился, что Дания выразила желания инвестировать в гренландское общество. Он считает, что это связано не только с историческими причинами, но и с тем, что остров является часть датского содружества.

Кроме того, Фредериксен добавила, что она не против встретиться с Трампом лично.

"Мы всегда хотим встретиться с американским президентом. Конечно, мы хотим этого. Но я думаю, что мы очень, очень четко обозначили подход ко всем частям Королевства Дания", - сказала она.

Трамп и Гренландия - другие новости

Ранее в интервью NBC News президент США Дональд Трамп заявил, что готов захватить Гренландию силой. Он также заявил, что ему "все равно", как отнесется к этому остальной мир.

Кроме того, Трамп говорил, что США непременно аннексируют Гренландию, если придется - с применением силы. Он считает, что аннексия Гренландии - "это совсем другое", нежели российская аннексия украинских территорий.

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