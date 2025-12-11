Основными рисками в разведке Дании называют Россию и Китай.

Служба военной разведки Дании впервые охарактеризовала Соединенные Штаты Америки как потенциальную угрозу безопасности.

Как пишет издание Bloomberg, такая риторика свидетельствует об изменении взглядов Копенгагена на своего союзника на фоне споров по Гренландии. Отмечается, что Служба военной разведки Дании является одной из двух ключевых разведывательных служб скандинавской страны.

Там заявили, что США все больше ставят в приоритет собственные интересы и "сейчас используют свою экономическую и технологическую силу как инструмент власти, в том числе в отношении союзников и партнеров".

В прогнозе разведки сказано и о растущем интересе Штатов к Гренландии как следствие усиления соперничества больших держав в Арктике. Гренландия официально является автономной единицей в составе Королевства Дания.

Ранее президент США Дональд Трамп не раз говорил о том, что хотел бы "присоединить" Гренландию. Эти заявления вызвали дипломатическое напряжение между Копенгагеном и Вашингтоном. Американский лидер также не исключал варианта захвата острова с использованием военной силы.

"Соединенные Штаты используют экономическую силу, включая угрозы высокими пошлинами, для навязывания своей воли и больше не исключают применения военной силы, даже против союзников", – заявили в разведывательной службе.

Основными рисками в разведке Дании называют Россию и Китай. Отмечается, что общая угроза, с которой сталкивается страна, "стала более серьезной".

Так, неопределенность относительно роли США как гаранта безопасности Европы увеличит готовность Кремля усилить свои гибридные атаки против НАТО. В то же время использование Китаем экономических и военных рычагов продолжает ставить под сомнение влияние Запада, сказано в документе.

"Регион Балтийского моря является территорией, где существует наибольший риск применения Россией военной силы против НАТО", – добавили в разведывательной службе.

США изменили политику в отношении Европы

В последнее время президент США Дональд Трамп довольно резко высказывается в отношении стран Европы и их лидеров. Недавно он назвал Европу "загнивающей" группой стран, возглавляемых "слабыми" людьми.

Бывший главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель считает, что Трамп объявил ЕС дипломатическую войну. По его словам, европейские лидеры должны перестать делать вид, что Трамп не является противником, и отстаивать свой суверенитет.

