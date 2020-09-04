На санкциях против Лукашенко настаивали страны Балтии и Польша.

Александра Лукашенко не внесут в санкционный пакет ЕС из-за позиции Германии, Италии и Франции.

Об этом пишет Die Welt со ссылкой на собственные источники.

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Сразу три страны согласились, что «каналы с Лукашенко надо держать открытыми», несмотря на любые обстоятельства. Ведь попадание белорусского главы в «черный список» означает полное прекращение диалога с Минском.

Ранее МИД Литвы предлагало ввести национальные санкции в отношении более сотни белорусских чиновников, а также в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об умеренном наборе санкций против виновников разгона протестов в Беларуси в августе в комментарии Reuters заявлял чиновник ЕС. Тогда он говорил, что Западу нужно оценить необходимый уровень давления на Лукашенко, чтобы тот не увидел единственную альтернативу остаться у власти в «объятиях России».

Санкции против Беларуси: что известно

19 августа лидеры стран-членов Евросоюза согласились применить санкции против Беларуси в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия к протестующим.

Также они заявили, что не признают результаты выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа.

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Автор: Яна Ставская