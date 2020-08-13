Санкции против Беларуси могут ввести уже в конце лета - Reuters

ЕС хочет оценить необходимый уровень давления на Лукашенко, чтобы тот не увидел единственную альтернативу остаться у власти в «объятиях России».

Вопрос введения санкций ЕС против лиц, причастных к разгону протестующих в Беларуси, вероятно, решат уже в конце лета - через несколько дней после экстренного заседания глав МИД стран-членов блока 28-29 августа.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.

Германия, Литва, Латвия, Швеция и Австрия уже высказались в пользу санкций. Наибольшим скептиком в этом была Венгрия, что в четверг призвала ЕС «продолжать диалог с Беларусью и избегать ее остракизма».

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В то же время Будапешт не стал блокировать заявление от имени всех стран-членов ЕС на этой неделе. В документе конкретно упоминали санкции «против лиц, ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификации выборов».

«Не было никаких сигналов того, что какая-то страна ЕС захочет заблокировать некоторые ограничительные меры, поскольку насилие является вопиющим», - добавил проинформированный чиновник ЕС.

Самое главное, отмечает он, ЕС нужно оценить необходимый уровень давления на Лукашенко, чтобы тот не увидел единственную альтернативу остаться у власти в «объятиях России».

В пятницу окончательное решение еще не будет, однако вопрос закроют, вероятно, в течение нескольких дней после очередного обсуждения между министрами иностранных дел ЕС в Берлине 27-28 августа.

Санкции против Беларуси: что известно

Санкции против Беларуси в узком варианте будут применены лишь в отношении некоторых должностных лиц белорусского ЦИК и сил безопасности. В более широком варианте речь идет о наложении санкций на государственных чиновников, в частности министра внутренних дел.

будут применены лишь в отношении некоторых должностных лиц белорусского ЦИК и сил безопасности. речь идет о наложении санкций на государственных чиновников, в частности министра внутренних дел. Санкции будут заключаться в запрете на поездки и замораживание активов на территории Евросоюза.

Пока ЕС взвешивает эти варианты, Польша призвала поддержать протестующих, в том числе путем посредничества между Лукашенко и народом. Варшава волнуется, чтобы Россия не смогла воспользоваться истощением Беларуси, как это она сделала во время Евромайдана в Киеве 2013-2014 гг., и не повторила сценарий аннексии территории или введения своих войск для дестабилизации государства.

Это свидетельствует о том, что узкий набор санкций пока является более вероятным, убеждены собеседники Reuters.

На сегодня ограничительные меры ЕС в отношении Беларуси заключаются в эмбарго на поставку оружия, а также запрет на экспорт оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий.

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Перевод: Яна Ставская