38% считают, что русский язык надо в какой-то степени изучать в школах.

66% украинцев считают, что единственным государственным языком должен быть украинский. Об этом в интервью РБК-Украина заявил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

"24% считают, что русский можно сделать вторым официальным в отдельных регионах, хотя большинство не хотело бы видеть русский официальным именно в своем регионе", - сказал Грушецкий.

В то же время он отметил, что на вопрос, надо ли изучать русский язык в школах, с начала большой войны большинство респондентов говорят, что его не нужно изучать вообще. Тогда как 38% считают, что его надо в какой-то степени изучать в школах. В частности, для расширения кругозора или чтобы знать язык врага.

Он сказал, что абсолютное большинство украинцев, а именно 90%, поддерживают концепцию, по которой украинский является единственным государственным официальным языком, в частности в сфере обучения и создании контента.

"Если мы будем двигаться в таком ключе, это будет поддержано обществом без провоцирования различных конфликтных ситуаций. За последние 15-20 лет у нас произошла эволюция от значительной доли украинцев, которые хотели видеть русский вторым государственным к тому, чтобы украинский был единственным государственным", - добавил Грушецкий.

Ранее Верховная Рада приняла закон, которым отменила защиту русского языка Европейской Хартией языков. Зато действие Хартии сохранено для всех других языков, которых она касалась до сих пор, и распространено на урумский, румейский, ромский, чешский, крымчацкий, караимский языки и идиш.

Языковой омбудсмен Елена Ивановская ранее заявляла, что в Украине начался "откат" в вопросе языка. В частности, по ее словам, примерно 6-7% тех, кто начал говорить на украинском после начала полномасштабного вторжения, со временем "вернулись в свой такой комфортный языковой пузырь".

