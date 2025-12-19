Предполагалось, что F/A-XX заменит F/A-18E/F Super Hornet четвертого поколения.

В американском Конгрессе одобрили минимальное финансирование истребителя шестого поколения F/A-XX для Военно-морских сил США. Об этом сообщает Defense One.

В то же время программа F-47 для американских Воздушных сил полностью обеспечена средствами.

В компромиссной версии Закона о национальной обороне США на 2026 финансовый год говорится об около 2,6 млрд долларов на F-47 и лишь 74 млн долларов на разработку F/A-XX.

Ранее в американском оборонном ведомстве заявили, что сегодня промышленная база может быстро реализовать лишь одну программу истребителя шестого поколения. Также стоит сказать, что F-47 стал приоритетом лично президента США.

Предполагалось, что F/A-XX заменит F/A-18E/F Super Hornet четвертого поколения и дополнит истребитель F-35C, который относится к пятому поколению.

Это еще не конец для F/A-XX. Нельзя исключать, что программа получит финансирование в последующие годы. Тем более, что впереди у США борьба с Китаем за влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Истребители шестого поколения - какими они будут

Истребитель шестого поколения является перспективным поколением боевых самолетов. На сегодня не существует ни одной серийной модели, хотя американцы и китайцы, вероятно, активно испытывают демонстраторы.

Предполагается, что истребители шестого поколения будут иметь сверхнизкий профиль с плавными обводами фюзеляжа и крыла. Еще одним отличием считают возможность их использования как в пилотируемом, так и в беспилотном режиме.

Американский истребитель шестого поколения F-47 будет иметь впечатляющие характеристики. Например, его боевой радиус может превысить 1500 км.

Ранее стало известно, что корпорация Boeing уже начала производство боевого самолета.

