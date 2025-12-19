Страна уже не впервые отдает право проводить конкурс другим.

13 декабря в Грузии состоялось "Детское Евровидение-2025", в котором победила француженка Лу Делез с композицией "Ce monde". По правилам конкурса, Франция должна проводить шоу у себя в следующем году. Однако на днях она официально отказалась от этого и назвала причину.

Как отмечает Francetvpro, совет директоров провел заседание и принял соответствующее решение из-за финансовых трудностей. Они заявили, что в бюджете вещателя значительный дефицит средств.

К слову, Франция не впервые отказывается от проведения "Детского Евровидения". В 2023 году она также отказалась и шоу проводила у себя Испания. Поэтому пока неизвестно в какой стране теперь состоится "Евровидение-2026".

Отметим, что второе место на конкурсе завоевала представительница Украины София Нерсесян с песней "Мотанка". Однако украинка заняла первое место по зрительскому голосованию, набравши 98 баллов.

Напомним, ранее стало известно, что впервыееврофаны оценили участников Нацотбора на "Евровидение-2026". Они назвали своих фаворитов среди 15 композиций.

